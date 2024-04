乃木坂46賀喜遥香「バレてた♡」山下美月「私たちのラブラブぶりが♡」生放送ラジオ出演を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月11日(木)の放送は、先週の生放送に引き続き、賀喜が大好きで尊敬している先輩・山下美月が登場。リスナーからのメッセージに2人が答えていきました。先週は約2時間の生放送授業、おつかれさまでした! 遥香先生と美月先輩のラブラブな話を聴いて、その尊さに癒やされていました!(井上和さんとの)「かきなぎ」ではカッコいいい先輩だった遥香先生も、憧れの美月先輩が来るとオタクで後輩になっていましたね!(21歳)賀喜:バレてた♡山下:バレてたね、私たちのラブラブぶりが♡賀喜:とても楽しい時間ありがとうございました! また生放送教室に遊びに来てください!山下:わーい! ちょっとデレデレしちゃってたもんね~!賀喜:あともう1通、読みます!(先週の生放送で)大好きな遥香先輩と美月先輩に「不安」について話を聞いてもらえて、とてもうれしかったです! 遥香先輩の「味方はいっぱいいるから頑張って!」のお言葉がとても胸に響きました。これからの新生活も胸を張って堂々と頑張っていきたいと思います! 乃木坂46が味方でいてくれるので、これから先どんなことも乗り越えられそうです!!(15歳)賀喜:生放送の逆電握手会に来てくれてたリスナーちゃん!山下:よかった~!賀喜:よかったね!山下:新生活だもんねー!賀喜:みんな大変ですよね!山下:大変だよ~!でも私たちは同世代だから!賀喜:そうですね。山下:応援したい!賀喜:応援しています!山下&賀喜:頑張ってね~!番組では他にも、「初めての一人暮らしが不安……」と悩む新大学生リスナーにエールを贈る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/