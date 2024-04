7月27、28日に秋田・男鹿市船川港内特設ステージにて行われる野外音楽フェス「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.13」の出演アーティスト第2弾が発表された。

2010年に野外フェス形式で初開催され、今回で13度目を迎える「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL」。出演アーティスト第2弾としてOxNxDxA~男鹿なまはげ太鼓推進協議会。、ELLEGARDEN、かりゆし58、Crystal Lake、SiM、TOTALFAT、Dragon Ash、HYDE、Paledusk、RIZE、The Ravensの11組がラインナップされた。各プレイガイドでは入場券、駐車券が販売されている。

OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.13

2024年7月27日(土)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

2024年7月28日(日)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

<出演者>

打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / coldrain / G-FREAK FACTORY / SHADOWS / バックドロップシンデレラ / HEY-SMITH / The BONEZ / MY FIRST STORY / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / ROTTENGRAFFTY / OxNxDxA~男鹿なまはげ太鼓推進協議会。 / ELLEGARDEN / かりゆし58 / Crystal Lake / SiM / TOTALFAT / Dragon Ash / HYDE / Paledusk / RIZE / The Ravens / and more