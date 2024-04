Number_i平野紫耀「公開していいのかな…？」神宮寺勇太「悩みでもあるんです」岸優太「そっち!?」自分の性格を一言で表すと？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月15日(月)の放送は、Number_iがゲスト出演。自身の「性格」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。平野紫耀「“雑”です」神宮寺勇太「“裏切り”です」岸優太「“とどまることを知らない”です」こもり校長:平野先生! “雑”なんですか?平野:めちゃめちゃ雑ですね。たとえば……夜、家に帰って洗濯して、乾燥機をやって寝るじゃないですか。乾燥が終わっても、そのまま2日くらい放置しちゃったりとか……。こもり校長:えー!平野:結局、Tシャツもシワシワなんですよ。それで洗濯し直すので、二度手間っていう。性格が雑なんですよね。こもり校長:神宮寺先生の“裏切り”は?神宮寺:そうなんですよ……悩みでもあるんですけど。自分は見た目で、静かそうに見られることが多いんですね。だけど全然違くて! めちゃめちゃアグレッシブな人なんです。こもり校長:本来の神宮寺先生はね。神宮寺:だから、裏切りなんですよ。COCO教頭:いい意味でギャップというか。こもり校長:直接会った人に、「意外とそんな感じなんですね」と言われるんですか?神宮寺:そうですね。あと、僕はうるさいです。COCO教頭:どんどん出てきますね(笑)。こもり校長:(笑)。その感じを出せないのが悩みなんですか?神宮寺:出せないというか、最初にそう見られちゃうのが悩みですね。COCO教頭:第一印象で損することがあるんですね。こもり校長:勝手におとなしい人と思われると、やりづらいところもありますよね。こもり校長:そして、「とどまることを知らない」……(笑)。岸:これは、待ち時間だったりに……動きたくなるタイプというか。COCO教頭:そっちの意味!?こもり校長:“じっとできない”ってことですか!?岸:じっとできないんです!神宮寺:かっこよくないほうだった(笑)。こもり校長:(笑)。岸:最近知ったんですけど、撮影のときに「動きすぎじゃない?」って言われて。「気づいたら動いているわ」って。貧乏ゆすりとかも……直さなきゃなと思っています。こもり校長:でも、すごい話ですよね。性格を聞いたら、3人とも直したいところとか悩みしか出てこないって!平野:たしかに(笑)。こんなにマイナスな部分を公開していいのかな……?全員:(笑)。Number_iは、5月6日(月・祝)に放送されるTOKYO FMの特別番組『JFN Special Life Time Audio ~My First Music~「14歳のプレイリスト」』に出演。スペシャルゲストとして、影響を受けた音楽やそのエピソードを紹介します。パーソナリティは、こもり校長とCOCO教頭がつとめます。詳細は番組特設サイトまで。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/