【鎌倉　グルメレポ】逍遥遊（SHOYOYU) -江ノ電が見える、たそ…

東洋茶&珈琲 逍遥遊(SHOYOYU)

鎌倉駅から江ノ電に乗り、スラムダンクで有名な「鎌倉高校前駅」のお隣の駅、謎めいた「腰越駅」。

いつも観光客で賑わう鎌倉・江の島エリアの中では、比較的のんびりとした時間が流れる町ですが、飲食店も意外に多く、穴場のエリアです。

そんな「腰越駅」から徒歩1分、駅のホームからも見えるカフェ「逍遥遊」をご紹介します。

目印はこちらの看板

オリエンタルな雰囲気が漂っています。

店内は、ソファの席とカウンターの席(5席)、とても居心地が良いソファーで、つい長居してしまいます。

こだわりの自家焙煎珈琲か、厳選して仕入れた東洋茶

メニューは、東洋茶か、自家焙煎珈琲かを選べます。どちらも本格的。珈琲は約6~7種類、東洋茶は約11種類のラインアップ(※季節によって変動)。ラテや、デカフェ、中国茶と珈琲を調合した鴛鴦茶など珍しいメニューも。カウンターでオーダーします。

一つ一つのインテリアも、こだわりのセンスでセレクトしたもの。気になる道具がたくさんあります。

自家焙煎珈琲

珈琲のメニューは、ぶら下がっている遊びゴコロ。

珈琲は、6種類~7種類の中から、今回は、深煎りの“ケニア”をオーダーしました。季節によって、色んな豆があるので、その時おススメのものを聞いてみるのもいいかもしれません。

ペーパードリップで、丁寧に1杯ずつ淹れてくれます。店内で焙煎も行っているので、珈琲のいい香りに包まれて、至福の時が過ごせます。

マグカップは、モロッコ雑貨のカップで、ころんとして可愛いです。

マグカップも、色んな種類のステキなカップが多くて素敵。オーナーがお客さんのイメージに合わせて、セレクトしてくれます。

厳選した東洋茶

東洋茶のメニューはこちら。現地から厳選して買い付けた本場の東洋茶です。見たことのない珍しいものが多く、1杯2000円の高級茶も。

東洋茶は、本格的な茶器で淹れてくれるので見た目からも楽しめます。

東洋茶も1杯ずつ、丁寧に時間をかけて淹れてくれます。

東洋茶は、1回の注文で、2杯分。お茶菓子もおまけでいただけます(※季節によってお茶菓子の種類は変わります)。この日は、山椒が効いた小粒のおせんべいとザラメのおせんべい。どちらもお茶に合って美味しかったです。

東洋茶の香りを楽しむための、聞香杯(もんこうはい)という背が高くスリムな茶器もついてます(飲み方は、オーナーが教えてくれます)。

お天気のいい日は、ガラスの扉が開いて、店内にいても気持ちいい風が吹いてきて、のんびりまどろむ時間を過ごせるのも魅力的。

ミュージシャンが営むお店

オーナーは、プロのミュージシャンとしても活動中。店内は、いつもセレクトしたセンスのいいレコードから流れる音楽に包まれてます。インテリアのセンスも独特でカッコイイのです。

オーナーは、鎌倉のjazzクラブDAPHNE で、毎月第三火曜日にフリージャムセッションも行っているそうです。

店内からは江ノ電が見える

江ノ電の腰越~江の島エリアは、江ノ電が車道を走るエリア。ちょうど店内からも、江ノ電が通りすぎるのをゆったり眺められます。

珈琲豆やドリップバッグの購入も

珈琲豆も、東洋茶葉も購入可能。最近は、1杯分のドリップバックもあり、鎌倉のお土産にもおすすめ。お家でも手軽に本格珈琲が味わえます。

テイクアウトOK、海まで1分。

珈琲も東洋茶もテイクアウトもOK。店内が混んでいたら、そのまま珈琲片手に、海まで歩くのもおすすめです。腰越海岸まで徒歩1分。観光地としてにぎわうよりも、ひとりで海でたそがれたい。のんびり癒されたい、そんな気分の人におすすめのお店です。

店舗情報

【店名】逍遥遊(SHOYOYU)

11:00 - 16:00■ 定休日不定休※公式インスタグラムを参照願います。営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

支払い方法

カード可(VISA、Master、JCB、AMEX、Diners)電子マネー可(交通系電子マネー(Suicaなど)、iD、QUICPay)QRコード決済可

アクセス

・腰越駅から徒歩1分

