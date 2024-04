ゆずが5月15日に新曲「Chururi」(ちゅるり)を配信リリース。今夏にニューアルバムをリリースする。

昨日4月6日と本日7日に、神奈川・横浜文化体育館の跡地にオープンしたアリーナ会場・横浜BUNTAIでこけら落とし公演「YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI」を行ったゆず。新曲とアルバムのリリース情報は、本日の公演の本編終了後にサプライズでアナウンスされた。

さらに本日のライブでは、今年10月から2025年2月にかけて全30公演からなるアリーナツアーの開催も発表された。会場は長野・ビッグハット、神奈川・ぴあアリーナMM、兵庫・ワールド記念ホール、東京・国立代々木競技場、三重・三重県営サンアリーナ、福岡・マリンメッセ福岡、広島・広島グリーンアリーナ、大阪・大阪城ホール、愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)、福井・サンドーム福井、岩手・盛岡市総合アリーナ(盛岡タカヤアリーナ)、北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる、神奈川・横浜アリーナ。このうち横浜アリーナ公演は5日間行われ、2日間は映像作品の収録が予定されている。

ファンクラブ「ゆずの輪」では本日4月7日にツアーのチケットの先行予約がスタート。17日には、ライブBlu-ray / DVD「YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI」「YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS」が同時リリースされる。

公演情報

YUZU ARENA TOUR 2024-2025

2024年10月19日(土)長野県 ビッグハット

2024年10月20日(日)長野県 ビッグハット

2024年10月25日(金)神奈川県 ぴあアリーナMM

2024年10月26日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

2024年10月27日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

2024年11月14日(木)兵庫県 ワールド記念ホール

2024年11月15日(金)兵庫県 ワールド記念ホール

2024年11月23日(土・祝)東京都 国立代々木競技場 第一体育館

2024年11月24日(日)東京都 国立代々木競技場 第一体育館

2024年11月30日(土)三重県 三重県営サンアリーナ

2024年12月1日(日)三重県 三重県営サンアリーナ

2024年12月7日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2024年12月8日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2024年12月21日(土)広島県 広島グリーンアリーナ

2024年12月22日(日)広島県 広島グリーンアリーナ

2025年1月11日(土)大阪府 大阪城ホール

2025年1月12日(日)大阪府 大阪城ホール

2025年1月18日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール

2025年1月19日(日)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール

2025年1月25日(土)福井県 サンドーム福井

2025年1月26日(日)福井県 サンドーム福井

2025年2月1日(土)岩手県 盛岡市総合アリーナ(盛岡タカヤアリーナ)

2025年2月2日(日)岩手県 盛岡市総合アリーナ(盛岡タカヤアリーナ)

2025年2月8日(土)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2025年2月9日(日)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2025年2月18日(火)神奈川県 横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2025年2月19日(水)神奈川県 横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2025年2月22日(土)神奈川県 横浜アリーナ

2025年2月23日(日)神奈川県 横浜アリーナ

2025年2月24日(月・祝)神奈川県 横浜アリーナ