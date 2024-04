乃木坂46山下美月「毎晩月にお願いしていた」幼少期の“月の子”エピソードに賀喜遥香「かわいいー！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月4日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香と山下美月さんが生出演。『逆電握手会』と題し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)とともに、リスナーとの“会話の握手”を楽しみました。電話をつないだ4人のなかから、「山下美月さんの卒業コンサートに行きたい」という18歳のリスナーとのやり取りを紹介します。賀喜遥香は、毎週木曜に放送されている番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」にレギュラー出演中です。賀喜の憧れの存在である山下さんは、今回サプライズ出演。こもり校長、COCO教頭との4人で生放送をお届けしました。COCO教頭:『逆電握手会』は、顔の見えない声だけの握手会です。実際に握手はできないけど、遥香先生、美月先輩と電話をつないで“会話の握手”ができるという、ラジオの中のスペシャルな握手会です。山下美月さんの卒業コンサートに行きたいのですが、1次予選にはずれてしまい、今は2次選考に応募しています。でも自分は運がないので、運を上げる方法を教えてほしいです。こもり校長:お二人は、“願掛け”とかするタイプですか?賀喜:します! 乃木坂のオーディションを受けるときは……栃木が地元なんですけど、日光二荒山神社にお母さんと行ってました。山下:へ~!賀喜:オーディションだけじゃなくて、行けそうなときには行ってました。こもり校長:大きな仕事の前とか?賀喜:そうですね。「ちょっとついてないな……」というときにも行きました。ちゃんと名前と住所と、どういうことをしているかを頭の中で……(笑)。こもり校長:職業をね(笑)。神様に言わないといけないからね。賀喜:はい(笑)。「気持ちが楽になるかな」と思ってやっていました。山下:ちゃんとしてる!こもり校長:美月先輩は?山下:私も願掛けをするタイプですね。(賀喜のように)行ったりもするし、個人的には……名前が「美月」なんですけど、小さいときにお母さんに「あなたは月から生まれてきたのよ」と言われて育ったんです。賀喜:かわいい~……!山下:それで、「私は月の子なんだ」と信じて、毎晩月にお願いしていたんです。賀喜:かわいいーーー!!!こもり校長:お母さまも素晴らしいですね。山下:だから、いまでも何かあったら「月にお願いしよう~!」みたいなのが習慣であるんです。気持ちの問題なんですけどね(笑)。こもり校長:いやいやいや! 素晴らしいですよ!COCO教頭:美しい話ですね~。こもり校長:じゃあ……あれじゃない? (リスナーも)月にお祈りするのがいいんじゃない?リスナー:そうですね(笑)。月にお願いしたいと思います!山下:“ツキ”があるかもしれませんからね!校長・教頭:!!!!!COCO教頭:うますぎるって……!こもり校長:ちょっと……プロすぎますよ!山下:恥ずかしい!こもり校長:芸歴3年目のうちの教頭が、さっきから先輩のトークを聞いてくらってるんですよ。COCO教頭:すごいですよ!山下・賀喜:(笑)。こもり校長:(リスナーに)乃木坂46先生のライブは行ったことあるの?リスナー:まだないんです。こもり校長:じゃあ、先輩の卒コンに当たって行けるとなったら、初ライブになるんだ!リスナー:そうですね。山下:来てほしい~。賀喜:当たってほしいなぁ。COCO教頭:でも、今日しゃべれているって時点で、めちゃくちゃ運があるからね!山下:たしかに!賀喜:来てる来てる!こもり校長:流れはこっち側に来てるよね! 諦めず月にお願いする! というのを踏まえて……最後に、先輩から運が上がるような言葉をいただいてもいいですか?山下:じゃあ~……『○○くん(ラジオネーム)の“ツキ”がありますように!』。もし当たったら、(会場で)「ここだよ!」ってアピールしてください。待っています!!リスナー:はい! ありがとうございます!乃木坂46は、4月10日(水)に35枚目シングル「チャンスは平等」をリリース。山下美月さんの卒業コンサートは、5月11日(土)、12日(日)に東京ドームで開催されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/