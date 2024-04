タカラトミーが提供する人生ゲームの新作「人生ゲーム タイムスリップ100」では、史上初となる2つのルーレットを採用。今作では大正から令和、約100年後の未来など、それぞれの時代へタイムスリップできるのだとか。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

人生ゲーム タイムスリップ100※公式サイト引用

人生、ひっくり返したもん勝ち!

人生ゲームシリーズ76作目となる「人生ゲーム タイムスリップ100」(5,500円)は、タイムスリップマシンに乗って、約100年前からゴールである「現代」を目指して時空の旅を進めていきます。

人生ゲーム史上初となる2つのルーレットが採用されており、2つ目のルーレット「時空ルーレット」は、ステージチェンジのチャンスをゲットできるというもの。成功すると盤面をひっくり返して別のステージが出現します。また、ひっくり返す場所によっては、「約100年後の予想未来」ステージが出現することもあるそうです。

人生ゲーム タイムスリップ100※公式サイト引用

SNSでは、「やってみたい」「時空ルーレット気になります」「面白そう」「進化したなぁ」などのコメントが寄せられています。

大正から令和まで、それぞれの時代のトレンドが反映されているそうなので、幅広い年代で楽しめるはず。気になる方はぜひチェックしてみてください。

