不二家の棒付きチョコレート「サンリオキャラクターズチョコレート」をモチーフにした、チャームやハンドミラーの発売が決定! その可愛さがSNSで話題となっています。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

サンリオの棒付きチョコがキュートな雑貨アイテムに変身

不二家の「サンリオキャラクターズチョコレート」は、サンリオのキャラクターたちをかたどった棒付きのチョコレート。ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモロール、ポムポムプリンの5種類を販売しています。

バンダイ ライフ事業部の公式X(旧Twitter)アカウントである「バンダイ KIWAMONO通信」は3月22日、この「サンリオキャラクターズチョコレート」をモチーフにした雑貨アイテムの発売を発表しました。2024年6月より、全国の雑貨店・ファンシーショップやECサイトなどで販売予定で、現在のところ値段は未発表となっています。

「マスコットチャーム」は「サンリオキャラクターズチョコレート」のパッケージデザインはそのままに、約8cmのミニチュアサイズにしたアイテム。ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモンロール、ポムポムプリンの全5種が用意されています。

また「ハンドミラー」は、「サンリオキャラクターズチョコレート」のチョコレート部分がミラーに、棒の部分が取っ手になったアイテム。約12cmの手のひらサイズで、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリンの全3種を展開します。

SNSでは「絶対欲しい」「待ってさすがに可愛すぎない??」「望んでいたもの」「これずっと発売待ってる、楽しみすぎる」「複数買いしちゃう、保存用と付ける用」など大反響。さらに「キキララなかった」「ミラーはシナモンないの?」「クロミがあれば最高でしたが、チョコがもともとこの5展開なのでしゃあない」など、他のキャラクターを望む声も寄せられていました。

発売前から大人気となっているアイテム。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

(C)2024 FUJIYA

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647904

トレンドリサーチャー:法政大学 広告研究会

文:OFFICE-SANGA

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部