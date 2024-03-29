アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」の劇場本予告映像、劇場本予告CMが公開された。

7月5日より全国の劇場にて先行上映され、今秋にテレビ放送される「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」。本予告映像では、アニメのオープニング主題歌である「ツバサグラビティ」が初披露されている。

併せて9月20日に発売予定の「アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』アソビストア特装版 Blu-ray COMPLETE BOX」のジャケットイラスト、「アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』Blu-ray」の新規CMが公開に。ジャケットイラストには、空の移り変わりが描き下ろされた。なおアソビストア特装版の「Blu-ray COMPLETE BOX」に同梱される、新規ミュージックビデオ「Spread the Wings!!」の映像内にも同じ空が登場。また新規CMでは、アンティーカの月岡恋鐘のナレーションを聴くことができる。

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

テレビ放送

2024年秋

劇場先行上映

第1章：2024年7月5日（金）～ 7月25日（木）

第2章：2024年8月23日（金）～ 9月12日（木）

第3章：2024年9月20日（金）～ 10月10日（木）

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう、岩田健志

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：松竹ODS事業室

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

芹沢あさひ：田中有紀

黛冬優子：幸村恵理

和泉愛依：北原沙弥香

浅倉透：和久井優

樋口円香：土屋李央

福丸小糸：田嶌紗蘭

市川雛菜：岡咲美保

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.