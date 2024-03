「寮に入ります」「カーデザイナーになるために勉強します」「小学校最高学年になります」10代の新生活報告

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月28日(木)は、「こんな春が待っている!」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、進級や進学、就職などで4月から環境が変わるリスナーの報告にエールをおくりました。こもり校長:今日は、3月最後の生放送教室だから、みんなの新生活について知りたいなと思っています。COCO教頭:今どう思っているか、とか気持ちも知りたいね。こもり校長:受験を終えて4月から新しいスタートを切る生徒、就職して社会人としての1歩を踏み出す生徒は……どんな春が待っているんだい?COCO教頭:ぜひ、教えてほしいなと思います!【僕は、4月から高校生になります。さらに、寮に入ることになっています。自分で選んだ高校なので楽しみですが、不安も大きいです。それでも受験に部活、趣味と、精一杯頑張りたいです】(15歳)こもり校長:高校生になるということは、受験に合格したんだね。おめでとう!【私は、4月に私立高校に入学します。学校が家から遠いので、毎朝早起きをして健康的な生活を送る予定です! 中学校で生徒会を2年間経験してきたので、入学前から生徒会選挙のことで頭がいっぱいです。そして、小中は共学校でしたが、高校では女子校に通うことになります。環境の大きな変化に対して不安も多くありますが、やっぱりワクワクがたくさんあふれてきます! 公立高校の受験は上手くいかなかったけど、私立の一風変わった高校生活が待っていると思うと、今からとても楽しみです。いいスタートを切って、高校生活を満喫したいです! 待ってろ、私の青春!】(15歳)COCO教頭:自分が選んだことで、気持ちがワクワクする方向に向けているのはすごくいいことだね。めちゃめちゃ楽しいことが待っているから! 楽しんでほしい!こもり校長:うん! 合格おめでとう!【僕には、たぶん最高の春が待っていると思います! 春から高校生になりますが、学校生活がとても楽しみです。その高校の学習内容は工業のことがとても多く、自分の興味のある分野です。実習とか加工とかたくさんしてみたいし、入りたい部活も決まっています。ロボコンなどにとても強い機械工学部です。春からはそういうことについてたくさん勉強できると思うと、ワクワクしてきます! いつかの放送で宣言した通り、カーデザイナーになるためにたくさん勉強します!】(15歳)こもり校長:おー! (2023年4月の放送を)覚えているよ!COCO教頭:逆電したよね!こもり校長:ワクワクの春を、存分に楽しんでほしい! 合格おめでとう!【4月から6年生! 小学校最高学年になります。始業式、入学式の前日には、6年生だけ登校して準備をします。僕が入学したときに優しく案内をしてくれた6年生を思い出して、幼稚園を卒園して入学してくる新1年生が楽しく小学校生活を送れるように頑張りたいです!】(11歳)COCO教頭:めっちゃいい先輩や! 優しい~。その優しさは、私たちにも伝わっているよ。その気持ちがあれば、後輩を楽しく迎え入れることができると思います。【応援部でお二人からたくさん力をいただいたので、報告したくて書き込みます。結果としては、ずっと志望していた国公立大学をあきらめ、私立大学に通うことになりました。共通テストで思うように点が取れず出願先を迷っていたのですが、応援部で「志望校を変えるのは、夢を叶えるための手段を変えただけ。ゴールは一緒」「目指しているところは間違っていない」と言ってもらえて、教員になるという夢を叶えるために、一番いい手段をとるために、私立大学への進学も視野に入れることができました。その結果、自分の実力に合った大学を選ぶことができたと思います。4月からはずっとしたかった1人暮らしも始まり、新しい環境で刺激を受ける不安も少しあるけど、楽しみのほうが大きいです。あらためて、こもり校長、COCO教頭、たくさんの力をありがとうございました】(18歳)COCO教頭:嬉しい報告をありがとう。こもり校長:「(受験生を応援する番組内コーナー)応援部」では、頑張って応援してきましたからね。COCO教頭:進路を変えるって不安もあったと思うけど、本当に自分がなりたいもの、目指すことがぶれずにいたから、その場に立てていると思う。これからも、その勢いのまま頑張ってほしいと思う!この日の放送では……・「12年間女子校だったのに、大学は男子が8割の工学部に進みます。お父さん以外の男子とほとんど話したことがないので、ちょっと不安です」という18歳・「第一志望の大学に受かったので、嬉しい気持ちと新生活にワクワクしています。将来は、ラジオの仕事に就きたいと思っています」という18歳・「第一志望の看護大学に合格しました。以前の放送で持病でピアノが弾けなくなったという話をしましたが、トランペットで夜間の音楽大学にも通います」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/