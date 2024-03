ハローキティの生誕50周年を記念し、サンリオのキャラクターと、入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江瞬、牧島輝、森愁斗(BUDDiiS)とがコラボしたプロジェクト「Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters」が始動。その一環として、キャラクターソングカバーアルバムが6月26日に発売される。

キャラクターソングカバーアルバムでは、入野とマイメロディ、浦田とハンギョドン、大塚とバッドばつ丸、加藤とシナモロール、木村とけろけろけろっぴ、鈴木とリトルツインスターズ、立花とディアダニエル、豊永とポチャッコ、仲村とポムポムプリン、堀江とウィッシュミーメル、牧島とクロミ、森とあひるのペックルがコラボ。長く愛されるサンリオのキャラクターソング、パレードやショーの中からセレクトした楽曲が届けられる。

キャラクターソングカバーアルバムには、初回生産限定盤、通常盤を用意。初回限定生産盤には特典として、ボイスキャスト12人の撮り下ろし写真を収めた52ページにわたるブックレットが付いてくる。

併せて、ハローキティ50周年を祝うケーキをイメージしたプロジェクトビジュアル、プロジェクト紹介ムービーを公開。さらに11月24日には、千葉・幕張メッセでコンサートが開催されることも決定した。コンサートには、サンリオキャラクターとボイスキャスト12人が出演。チケット最速先行抽選には、キャラクターソングカバーアルバムの初回生産限定盤、通常盤に封入されるシリアルコードを使って申し込むことができる。今回の発表に伴い、ボイスキャスト12人からはコメントが到着した。

入野自由コメント

コラボレーションキャラクター:マイメロディ

祝・キティちゃん50周年!!

詳しい年齢は定かではありませんが、10歳頃?の入野少年はサンリオの番組で踊っていたのです。

こうしてまたサンリオキャラクター達と素敵な時間を過ごせることをとても嬉しく思っています!

浦田わたるコメント

コラボレーションキャラクター:ハンギョドン

サンリオさんとのコラボの機会をいただき、心から嬉しく思います。

ハンギョドンと共に素晴らしい作品を生み出せることを楽しみにしています!

大塚剛央コメント

コラボレーションキャラクター:バッドばつ丸

今回参加させていただくことになりとても光栄です。

微力ながらこのプロジェクトを盛り上げるお役に立てたらと思います。

どうぞよろしくお願い致します!

加藤和樹コメント

コラボレーションキャラクター:シナモロール

ハローキティ50周年にこのような素敵な企画に参加できることを心から嬉しく思います。少しでもお力添えができるように精一杯努めさせていただきます。

木村良平コメント

コラボレーションキャラクター:けろけろけろっぴ

小さい頃にあれだけそばにいた「けろけろけろっぴ」が、この歳になってもっと身近に感じられる日が来るとは。幸せですね。

楽曲と共にどんな世界を作り上げられるのか、楽しみです!

鈴木崚汰コメント

コラボレーションキャラクター:リトルツインスターズ

ハローキティ50周年、おめでとうございます!

微力ながら、素敵なアニバーサリーを盛り上げるお手伝いを出来ることが嬉しいです!

よろしくお願いします!!

立花慎之介コメント

コラボレーションキャラクター:ディアダニエル

ハローキティ50周年記念のプロジェクトに参加出来て本当に光栄です。

そしてカバー曲を僕もとても楽しみにしています!

皆さん、11月のコンサートにも遊びに来て下さい☆

豊永利行コメント

コラボレーションキャラクター:ポチャッコ

サンリオさんの楽曲が歌えるという

とても有り難い機会をいただき感謝しております♪

個人的には縁のあるポチャッコとのコラボというのも嬉しいです。

一緒に楽しみましょー!!

仲村宗悟コメント

コラボレーションキャラクター:ポムポムプリン

今回ポムポムプリンの楽曲を歌わせて頂けるということでとても嬉しいです!

ポムポムプリンのお尻がとにかく好きなので決まった時は声を出して喜びました。

サンリオさんは最近色んな作品でお世話になっていてとてもご縁を感じています。

沢山の方に魅力を届けられるように頑張ります!待っててねポムポムプリン~!!!

堀江瞬コメント

コラボレーションキャラクター:ウィッシュミーメル

素敵な企画にご招待いただき光栄です。

サンリオの歌を歌える日が来るとは夢にも思っていなかったので、

ポップコーンを食べながら当日までしっかりとピュアな心を育んでいきたいです。

そして僕もこれからは、大手を振って京王多摩センター駅東口を直進後、

左に曲がってまっすぐ歩きたいと思います。

牧島輝コメント

コラボレーションキャラクター:クロミ

ハローキティ50周年をお祝い出来ることすごく光栄に思います。

日本だけじゃなく世界の人々を笑顔にするサンリオのキャラクター達! すごい!! エンターテイメントの先輩でもあります!!

一緒にステージに立てるのがとても嬉しいです!

みなさん一緒にハローキティ50周年をお祝いしましょう!

BUDDiiS・森愁斗コメント

コラボレーションキャラクター:あひるのペックル

今回、「あひるのペックル」を担当する森愁斗です。

ペックルみたいに可愛く歌えるように、精一杯頑張ります!

さらに、コンサートにも出演いたしますのでぜひお楽しみに!

そして最後に、キティちゃん50周年おめでとうございます!

「Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters」コンサート情報

日時:2024年11月24日(日)昼の部 開場13:00 / 開演 14:00予定、夜の部 開場 17:00 / 開演 18:00予定

会場:千葉県 幕張メッセイベントホール

出演:サンリオキャラクターズ

ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)

入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江瞬、牧島輝、森愁斗(BUDDiiS)

(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648267