SCANDAL、ニューアルバム発売記念 全国で“1日店長”に挑戦！メンバー各々の勤務報告を発表

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月25日(月)の配信では、SCANDALのアルバム 『LUMINOUS』の発売を記念した「1日店長イベント」の感想を、メンバーたちが振り返りました。TOMOMI:3月20日(水)、無事にニューアルバム『LUMINOUS』がリリースされました! ありがたいことに、早速たくさんの感想をいただいているということで、今夜、開設します! ルミナスお客様センター!MAMI:カスタマーセンターね。TOMOMI:そう、カスタマーセンター! 『LUMINOUS』がよりよいアルバムとして、多くの方々に愛されるよう、私たちもさらなる品質向上に努め、『LUMINOUS』に関するお客様の「お声」を紹介させていただきます。その前に……それぞれ各地で「1日店長」を務めましたよね?一同:はい!TOMOMI:お聴きいただいているお客様に向けて、「勤務報告」からさせていただきます。まずは、名古屋のMAMI店長! お願いします。MAMI:はい。私は、名古屋PARCOのタワレコ(タワーレコード)に1日店長として行ってまいりました。TOMOMI:お疲れさまでした。MAMI:お疲れさまでした。報告としては「初めて来ました」という方が多かったです。しかも、ライブも行ったことがなくて、曲は聴いているけどまずはイベントに来てみた、みたいな感じです。「はじめまして」というのが印象的でした。RINA:いいきっかけやね。MAMI:嬉しいよね。TOMOMI:最近、私たちに出会ってくれたのかな。MAMI:コロナ禍で出会って、そのときはライブとかが難しかった時期だから、行くタイミングを逃していて。まずはイベントに行ってみよう、という感じみたい。TOMOMI:ありがたいね。MAMI:ありがたかったです。TOMOMI:以上?MAMI:以上ですけど、他にどういう報告を……?TOMOMI:名古屋の他のキャンペーンとか。MAMI:あ、キャンペーンね。えーっと、他にラジオに出演させてもらったりとか、名古屋のキャンペーンではいつも中日新聞の取材を受けさせてもらうんですけど……。TOMOMI:かわいいよね、あの記者の方。MAMI:あの担当の方が代わられてしまって……。TOMOM:そうだそうだ。退職されたもんね。MAMI:でも、後任の方もめちゃくちゃ(SCANDALに)詳しくて。私たちのことをたくさん調べて知ってくれていて。TOMOMI:それは嬉しいよね。MAMI:愛を感じる現場でした。TOMOMI:ありがとうございました。続いて、大阪のRINA店長!RINA:はい。私の担当は大阪ということもあって、すごい人数の方々が集まってくれたので嬉しかったです。閉店ギリギリまで店長としてお店にいますって配信で伝えていたから、職場が近くの人が「仕事が終わって10分で走ってきました」みたいな駆け込みの人もたくさんいました。そして、丁寧に話してくれた人が多かった印象だったな。コミュニケーションもとれて嬉しかったです。キャンペーンは、私だけが泊まりだったから、2日間ラジオとテレビの取材をやらせてもらって、地元ということもあるのか、とにかく熱量が高くてアルバムのことを掘り下げてくれて嬉しかった。自分たちのことを知ってくれているDJさんたちばかりで、仁井(聡子)さん(SCANDALとは縁の深い、関西を中心に活躍されているDJ)の番組にも出演したんだけど、「Catch up」も聴いてくれていて。「あの回のトークが感動した」とか国際女性デーのこととか、細かい話もさせてもらって、大阪の愛を感じたな。よかったです。MAMI:仁井さんには「ギネス世界記録」のMCもしていただいたし。TOMOMI:ずっとお世話になっていますね。RINA店長、お疲れさまでした。RINA:お疲れさまでした。