Saucy Dog石原慎也「バチバチのロック」新曲『poi』はアニメ『烏は主を選ばない』OPテーマ

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。3月27日(水)の放送では、4月5日(金)に配信リリースされる新曲「poi」を紹介しました。石原:新曲「poi」が、4月からNHK総合にて放送がスタートするアニメ『烏は主を選ばない』のオープニングテーマに決定しました! Saucy Dogがテレビアニメシリーズに楽曲を書き下ろすのは、なんと今回が初めてのことになります。ありがとうございます!"書き下ろし"がどういうことか、わからない生徒(リスナー)もいると思うんですけど……その作品のために、楽曲を一から作って音源化することです。(そのために)脚本を読んだり、アニメ初回のまだ絵がちゃんと入っていない状態のものとか見せてもらったりとか。あとは、漫画を読んだりね。『烏は主を選ばない』は、(阿部智里さん原作による人気ファンタジー小説)八咫烏シリーズという作品の一つですごい人気なんですよ。その小説も全部読ませてもらって、「俺がこいつだったら、こういう気持ちになるだろうな」とか……。『雪哉(ゆきや)』というキャラが主人公なんですけど、毎回、この主役に思いを馳せるじゃないですけど、自分の気持ちを重ねて書いてるわけですね。書き下ろしとは……俺にとってはそんな感じです。オープニングテーマの「poi」は、今までになく、サウシーには珍しい激しめの曲調となっております。ここでね、みなさんに聴いてもらいたいなと思います!――ここで「poi」をオンエア石原:いかがですか? めっちゃ良くない!?(笑)。今までにはないバチバチのロックを作らせていただきましたね。みんな感想どしどし送ってね!いやマジでね、この曲をライブでやるのは絶対にむずいんだよなあ。みんな! ライブで俺らがこれをやらないといけなくなるぐらい聴いて!(笑)。