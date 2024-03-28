日産は3月28日、ミニバン「エルグランド」を一部仕様変更し、4月中旬より発売すると発表した。
メーカー希望小売価格は4,082,100円（消費税込）から。
エルグランドは、ゆとりのある広い室内と上質感のある内装をあわせ持つプレミアムミニバン。「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」などの先進安全装備で構成される「360°セーフティアシスト（全方位運転支援システム）」や、低重心プラットフォームによる優れた操縦安定性などが好評を得ている。
今回の仕様変更では、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車標準装備に追加。安全性の向上が図られた。
また、日産モータースポーツ＆カスタマイズも同日、エルグランドをベースとしたカスタムカー「AUTECH」、福祉車両「ライフケアビークル（LV）」シリーズ、エグゼクティブ向けの特別仕様車「VIP」の仕様変更を発表。
ベース車同様に「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車標準装備に追加し、4月中旬より全国一斉に発売する。
主要諸元
エルグランド / エルグランド アーバンクロム
全長（mm）：4,965～4,975
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,930～2,080
エルグランド AUTECH
全長（mm）：5,020
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,950～2,080
エルグランド VIP
全長（mm）：4,965
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：2,040～2,130
エルグランド ステップタイプ
全長（mm）：4,965～4,975
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,950～2,080
エルグランド セカンドスライドアップシート
全長（mm）：4,965
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,990～2,120
メーカー希望小売価格一覧
|グレード
|駆動
|エンジン
|ミッション
|定員
|価格（消費税込）
|350ハイウェイスター プレミアム
|
2WD
|
VQ35DE
|
エクストロニック
CVT-M6
|
7
|5,441,700円
|350ハイウェイスター
|4,871,900円
|350ハイウェイスター
|8
|4,871,900円
|350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム
|7
|5,634,200円
|
350ハイウェイスター アーバンクロム
|7
|5,064,400円
|8
|5,064,400円
|350ハイウェイスター プレミアム
|
4WD
|
7
|5,742,000円
|350ハイウェイスター
|5,161,200円
|350ハイウェイスター
|8
|5,161,200円
|350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム
|7
|5,934,500円
|
350ハイウェイスター アーバンクロム
|7
|5,353,700円
|8
|5,353,700円
|250ハイウェイスター プレミアム
|
2WD
|
QR25DE
|
7
|4,841,100円
|250ハイウェイスター S
|4,082,100円
|250ハイウェイスター S
|8
|4,082,100円
|250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム
|7
|5,033,600円
|
250ハイウェイスター S アーバンクロム
|7
|4,351,600円
|8
|4,351,600円
|250ハイウェイスター プレミアム
|
4WD
|
7
|5,141,400円
|250ハイウェイスター S
|4,381,300円
|250ハイウェイスター S
|8
|4,381,300円
|250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム
|7
|5,333,900円
|
250ハイウェイスター S アーバンクロム
|7
|4,650,800円
|8
|4,650,800円
|車種
|ベース車グレード
|ミッション
|エンジン
|駆動
|定員
|価格（消費税込）
|
AUTECH
|
350 ハイウェイスター
|
エクストロニック
CVT-M6
|
VQ35DE
|2WD
|
7
|5,852,000円
|4WD
|6,141,300円
|
250 ハイウェイスター S
|
QR25DE
|2WD
|5,205,200円
|4WD
|5,504,400円
|
VIP 3列仕様車
|
350ハイウェイスター プレミアム
|
エクストロニック
CVT-M6
|
VQ35DE
|2WD
|
7
|6,367,900円
|4WD
|6,668,200円
|
VIP 2列仕様車
|
350ハイウェイスター プレミアム
|
VQ35DE
|2WD
|
4
|8,078,400円
|4WD
|8,378,700円
|車種
|ベース車グレード
|ミッション
|エンジン
|駆動
|定員
|価格（消費税込）
|
ステップタイプ
|350ハイウェイスター アーバンクロム
|
エクストロニック
CVT-M6
|
VQ35DE
|
2WD
|
7
|5,347,100円
|350ハイウェイスター
|5,110,600円
|350ハイウェイスター アーバンクロム
|
4WD
|5,636,400円
|350ハイウェイスター
|5,399,900円
|250ハイウェイスター S アーバンクロム
|
QR25DE
|
2WD
|4,634,300円
|250ハイウェイスター S
|4,397,800円
|250ハイウェイスター S アーバンクロム
|
4WD
|4,933,500円
|250ハイウェイスター S
|4,697,000円
|
セカンド
スライドアップシート
(※)
|
350ハイウェイスター
|
エクストロニック
CVT-M6
|
VQ35DE
|2WD
|
7
|4,974,000円
|4WD
|5,237,000円
|
250ハイウェイスター S
|
QR25DE
|2WD
|4,326,000円
|4WD
|4,598,000円
※車両(オプションを含む)の消費税が非課税
日産 公式HP：