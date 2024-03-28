日産 エルグランド　画像１
日産 エルグランド

　日産は3月28日、ミニバン「エルグランド」を一部仕様変更し、4月中旬より発売すると発表した。



　メーカー希望小売価格は4,082,100円（消費税込）から。




日産 エルグランド　画像２


日産 エルグランド　画像３

　エルグランドは、ゆとりのある広い室内と上質感のある内装をあわせ持つプレミアムミニバン。「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」などの先進安全装備で構成される「360°セーフティアシスト（全方位運転支援システム）」や、低重心プラットフォームによる優れた操縦安定性などが好評を得ている。



　今回の仕様変更では、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車標準装備に追加。安全性の向上が図られた。




エルグランド「AUTECH」
エルグランド「AUTECH」

　また、日産モータースポーツ＆カスタマイズも同日、エルグランドをベースとしたカスタムカー「AUTECH」、福祉車両「ライフケアビークル（LV）」シリーズ、エグゼクティブ向けの特別仕様車「VIP」の仕様変更を発表。



　ベース車同様に「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車標準装備に追加し、4月中旬より全国一斉に発売する。


主要諸元



日産 エルグランド　画像４
エルグランド 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム

エルグランド / エルグランド アーバンクロム
全長（mm）：4,965～4,975
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,930～2,080



エルグランド AUTECH
全長（mm）：5,020
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,950～2,080



エルグランド VIP
全長（mm）：4,965
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：2,040～2,130



エルグランド ステップタイプ
全長（mm）：4,965～4,975
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,950～2,080



エルグランド セカンドスライドアップシート
全長（mm）：4,965
全幅（mm）：1,850
全高（mm）：1,815
車両重量（kg）：1,990～2,120


メーカー希望小売価格一覧

グレード 駆動 エンジン ミッション 定員 価格（消費税込）
350ハイウェイスター プレミアム
2WD
VQ35DE
エクストロニック
CVT-M6
7
 5,441,700円
350ハイウェイスター 4,871,900円
350ハイウェイスター 8 4,871,900円
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,634,200円
350ハイウェイスター アーバンクロム
 7 5,064,400円
8 5,064,400円
350ハイウェイスター プレミアム
4WD
7
 5,742,000円
350ハイウェイスター 5,161,200円
350ハイウェイスター 8 5,161,200円
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,934,500円
350ハイウェイスター アーバンクロム
 7 5,353,700円
8 5,353,700円
250ハイウェイスター プレミアム
2WD
QR25DE
7
 4,841,100円
250ハイウェイスター S 4,082,100円
250ハイウェイスター S 8 4,082,100円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,033,600円
250ハイウェイスター S アーバンクロム
 7 4,351,600円
8 4,351,600円
250ハイウェイスター プレミアム
4WD
7
 5,141,400円
250ハイウェイスター S 4,381,300円
250ハイウェイスター S 8 4,381,300円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,333,900円
250ハイウェイスター S アーバンクロム
 7 4,650,800円
8 4,650,800円


エルグランド VIP
エルグランド VIP
車種 ベース車グレード ミッション エンジン 駆動 定員 価格（消費税込）
AUTECH
350 ハイウェイスター
エクストロニック
CVT-M6
VQ35DE
 2WD
7
 5,852,000円
4WD 6,141,300円
250 ハイウェイスター S
QR25DE
 2WD 5,205,200円
4WD 5,504,400円
VIP 3列仕様車
350ハイウェイスター プレミアム
エクストロニック
CVT-M6
VQ35DE
 2WD
7
 6,367,900円
4WD 6,668,200円
VIP 2列仕様車
350ハイウェイスター プレミアム
VQ35DE
 2WD
4
 8,078,400円
4WD 8,378,700円


エルグランド セカンドスライドアップシート
エルグランド セカンドスライドアップシート
車種 ベース車グレード ミッション エンジン 駆動 定員 価格（消費税込）
ステップタイプ
 350ハイウェイスター アーバンクロム
エクストロニック
CVT-M6
VQ35DE
2WD
7
 5,347,100円
350ハイウェイスター 5,110,600円
350ハイウェイスター アーバンクロム
4WD
 5,636,400円
350ハイウェイスター 5,399,900円
250ハイウェイスター S アーバンクロム
QR25DE
2WD
 4,634,300円
250ハイウェイスター S 4,397,800円
250ハイウェイスター S アーバンクロム
4WD
 4,933,500円
250ハイウェイスター S 4,697,000円
セカンド
スライドアップシート
(※)
350ハイウェイスター
エクストロニック
CVT-M6
VQ35DE
 2WD
7
 4,974,000円
4WD 5,237,000円
250ハイウェイスター S
QR25DE
 2WD 4,326,000円
4WD 4,598,000円

※車両(オプションを含む)の消費税が非課税



日産 公式HP：