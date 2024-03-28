日産 エルグランド

日産は3月28日、ミニバン「エルグランド」を一部仕様変更し、4月中旬より発売すると発表した。

メーカー希望小売価格は4,082,100円（消費税込）から。

エルグランドは、ゆとりのある広い室内と上質感のある内装をあわせ持つプレミアムミニバン。「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」などの先進安全装備で構成される「360°セーフティアシスト（全方位運転支援システム）」や、低重心プラットフォームによる優れた操縦安定性などが好評を得ている。

今回の仕様変更では、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車標準装備に追加。安全性の向上が図られた。

また、日産モータースポーツ＆カスタマイズも同日、エルグランドをベースとしたカスタムカー「AUTECH」、福祉車両「ライフケアビークル（LV）」シリーズ、エグゼクティブ向けの特別仕様車「VIP」の仕様変更を発表。

ベース車同様に「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車標準装備に追加し、4月中旬より全国一斉に発売する。

主要諸元

エルグランド 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム

エルグランド / エルグランド アーバンクロム

全長（mm）：4,965～4,975

全幅（mm）：1,850

全高（mm）：1,815

車両重量（kg）：1,930～2,080

エルグランド AUTECH

全長（mm）：5,020

全幅（mm）：1,850

全高（mm）：1,815

車両重量（kg）：1,950～2,080

エルグランド VIP

全長（mm）：4,965

全幅（mm）：1,850

全高（mm）：1,815

車両重量（kg）：2,040～2,130

エルグランド ステップタイプ

全長（mm）：4,965～4,975

全幅（mm）：1,850

全高（mm）：1,815

車両重量（kg）：1,950～2,080

エルグランド セカンドスライドアップシート

全長（mm）：4,965

全幅（mm）：1,850

全高（mm）：1,815

車両重量（kg）：1,990～2,120

メーカー希望小売価格一覧

グレード 駆動 エンジン ミッション 定員 価格（消費税込） 350ハイウェイスター プレミアム 2WD VQ35DE エクストロニック

CVT-M6 7 5,441,700円 350ハイウェイスター 4,871,900円 350ハイウェイスター 8 4,871,900円 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,634,200円 350ハイウェイスター アーバンクロム 7 5,064,400円 8 5,064,400円 350ハイウェイスター プレミアム 4WD 7 5,742,000円 350ハイウェイスター 5,161,200円 350ハイウェイスター 8 5,161,200円 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,934,500円 350ハイウェイスター アーバンクロム 7 5,353,700円 8 5,353,700円 250ハイウェイスター プレミアム 2WD QR25DE 7 4,841,100円 250ハイウェイスター S 4,082,100円 250ハイウェイスター S 8 4,082,100円 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,033,600円 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7 4,351,600円 8 4,351,600円 250ハイウェイスター プレミアム 4WD 7 5,141,400円 250ハイウェイスター S 4,381,300円 250ハイウェイスター S 8 4,381,300円 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7 5,333,900円 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7 4,650,800円 8 4,650,800円

エルグランド VIP

車種 ベース車グレード ミッション エンジン 駆動 定員 価格（消費税込） AUTECH 350 ハイウェイスター エクストロニック

CVT-M6 VQ35DE 2WD 7 5,852,000円 4WD 6,141,300円 250 ハイウェイスター S QR25DE 2WD 5,205,200円 4WD 5,504,400円 VIP 3列仕様車 350ハイウェイスター プレミアム エクストロニック

CVT-M6 VQ35DE 2WD 7 6,367,900円 4WD 6,668,200円 VIP 2列仕様車 350ハイウェイスター プレミアム VQ35DE 2WD 4 8,078,400円 4WD 8,378,700円

エルグランド セカンドスライドアップシート

車種 ベース車グレード ミッション エンジン 駆動 定員 価格（消費税込） ステップタイプ 350ハイウェイスター アーバンクロム エクストロニック

CVT-M6 VQ35DE 2WD 7 5,347,100円 350ハイウェイスター 5,110,600円 350ハイウェイスター アーバンクロム 4WD 5,636,400円 350ハイウェイスター 5,399,900円 250ハイウェイスター S アーバンクロム QR25DE 2WD 4,634,300円 250ハイウェイスター S 4,397,800円 250ハイウェイスター S アーバンクロム 4WD 4,933,500円 250ハイウェイスター S 4,697,000円 セカンド

スライドアップシート

(※) 350ハイウェイスター エクストロニック

CVT-M6 VQ35DE 2WD 7 4,974,000円 4WD 5,237,000円 250ハイウェイスター S QR25DE 2WD 4,326,000円 4WD 4,598,000円

※車両(オプションを含む)の消費税が非課税

日産 公式HP：

