TVアニメ「Re:Monster」第1話のあらすじと場面カットが到着した。
4月4日よりTOKYO MXほかで放送される「Re:Monster」。第1話「Re:Born」では主人公がストーカーに刺されて死んでしまい、異世界にゴブリンの赤ん坊として転生することから始まる。ゴブ朗と名付けられた主人公は、一緒に生まれた赤ん坊の中でも体格のいいゴブ吉と狩りを開始。分担しながら獲物を仕留めていく中で、ゴブ朗の脳内にはとあるメッセージが流れる。ゴブ美も仲間に加わり、3人は次々と敵を撃破。そして手に入れた獲物を喰べることで、ゴブ朗は次々とスキルを獲得する。
放送開始を目前に控え、ゴブ朗役の佐藤拓也、ゴブ吉役の細田健太、ゴブ美役の加隈亜衣、ゴブ江役の植田佳奈、赤髪ショート役の菅野真衣、エンディングテーマを担当するEverdreaMの直筆サイン入りポスターが当たるキャンペーンを開催。同作の公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、対象の投稿を4月11日までにリポストすることで応募できる。
TVアニメ「Re:Monster」
放送情報
TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
テレビ北海道：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:43～
配信情報
U-NEXT、アニメ放題：2024年4月1日（月）より毎週月曜日24:00～
ABEMA / auスマートパスプレミアム / バンダイチャンネル / クランクイン！ビデオ / DMM TV / FOD / Hulu / J:COM STREAM 見放題 / Lemino / milplus / ニコニコチャンネル / Prime Video / TELASA / Video Market / ニコニコ生放送
スタッフ
原作：金斬児狐 「Re:Monster」（アルファポリス刊）
原作イラスト：ヤマーダ、NAJI柳田
マンガ：小早川ハルヨシ
監督：イナガキタカユキ
シリーズ構成：山口宏
キャラクターデザイン：高岡淳一
色彩設計：門脇由佳
美術監督：荒井和浩
撮影監督：近藤慎与
音響監督：阿部秀平
音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）
録音調整：小島信人（Cygames）
音響スタジオ：スタジオトロン
音響制作：セイバーリンクス
編集：小池祐樹
音楽：坂部剛
プロデュース：ジェンコ
アニメーション制作：スタジオディーン
キャスト
ゴブ朗：佐藤拓也
ゴブ吉：細田健太
ゴブ美：加隈亜衣
ゴブ江：植田佳奈
ホブ星：山根綺
ホブ里：大森日雅
赤髪ショート：菅野真衣
姉妹さん：山村響
鍛冶師さん：島袋美由利
錬金術師さん：東城日沙子
ルービリア：稗田寧々
(c)金斬児狐・アルファポリス／リ・モンスター製作委員会