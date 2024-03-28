TVアニメ「Re:Monster」第1話のあらすじと場面カットが到着した。

4月4日よりTOKYO MXほかで放送される「Re:Monster」。第1話「Re:Born」では主人公がストーカーに刺されて死んでしまい、異世界にゴブリンの赤ん坊として転生することから始まる。ゴブ朗と名付けられた主人公は、一緒に生まれた赤ん坊の中でも体格のいいゴブ吉と狩りを開始。分担しながら獲物を仕留めていく中で、ゴブ朗の脳内にはとあるメッセージが流れる。ゴブ美も仲間に加わり、3人は次々と敵を撃破。そして手に入れた獲物を喰べることで、ゴブ朗は次々とスキルを獲得する。

放送開始を目前に控え、ゴブ朗役の佐藤拓也、ゴブ吉役の細田健太、ゴブ美役の加隈亜衣、ゴブ江役の植田佳奈、赤髪ショート役の菅野真衣、エンディングテーマを担当するEverdreaMの直筆サイン入りポスターが当たるキャンペーンを開催。同作の公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、対象の投稿を4月11日までにリポストすることで応募できる。

TVアニメ「Re:Monster」

放送情報

TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～

BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～

テレビ北海道：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:43～

配信情報

U-NEXT、アニメ放題：2024年4月1日（月）より毎週月曜日24:00～

ABEMA / auスマートパスプレミアム / バンダイチャンネル / クランクイン！ビデオ / DMM TV / FOD / Hulu / J:COM STREAM 見放題 / Lemino / milplus / ニコニコチャンネル / Prime Video / TELASA / Video Market / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：金斬児狐 「Re:Monster」（アルファポリス刊）

原作イラスト：ヤマーダ、NAJI柳田

マンガ：小早川ハルヨシ

監督：イナガキタカユキ

シリーズ構成：山口宏

キャラクターデザイン：高岡淳一

色彩設計：門脇由佳

美術監督：荒井和浩

撮影監督：近藤慎与

音響監督：阿部秀平

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

録音調整：小島信人（Cygames）

音響スタジオ：スタジオトロン

音響制作：セイバーリンクス

編集：小池祐樹

音楽：坂部剛

プロデュース：ジェンコ

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

ゴブ朗：佐藤拓也

ゴブ吉：細田健太

ゴブ美：加隈亜衣

ゴブ江：植田佳奈

ホブ星：山根綺

ホブ里：大森日雅

赤髪ショート：菅野真衣

姉妹さん：山村響

鍛冶師さん：島袋美由利

錬金術師さん：東城日沙子

ルービリア：稗田寧々

(c)金斬児狐・アルファポリス／リ・モンスター製作委員会