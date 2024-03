ME:I初のファンコンサート「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」が本日3月27日に東京・東京ガーデンシアターで開幕した。「ME:ICONIC」は明日3月28日に東京・東京ガーデンシアター、30日と31日に大阪・おおきにアリーナ舞洲、4月13日と14日に東京・国立代々木競技場第一体育館でも行われ、全9公演で約6.5万人を動員予定。この記事では初日公演の模様をレポートする。本稿には披露曲を記載しているので、今後「ME:ICONIC」に参加する人はネタバレにご注意を。

デビューメンバーが決まって約3カ月……ME:Iがステージに登場

ME:Iは昨年10月から12月にかけて配信されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した“グローバルガールズグループ”。“国民プロデューサー”やトレーナー陣に見守られながらグループ評価、ポジション評価、コンセプト評価、デビュー評価といった課題を乗り越えたCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人がデビューの切符を掴み取った。ME:Iというグループ名には「新しい日本の世代を代表する“未来のアイドル”」という意味が込められている。

ME:Iは3月2日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたファッションイベント「第38回マイナビ東京ガールズコレクション2024 SPRING/SUMMER」に出演したものの、大勢のYOU:ME(ME:Iファンの呼称)の前に姿を現すのは「ME:ICONIC」が初。開演前にはステージのスクリーンにメンバー11人の名前とアーティスト写真、ME:Iの公式キャラクター・ミャイのビジュアルが大きく映し出され、YOU:MEの期待感を煽った。

堂々のウォーキングでYOU:MEのもとへ

ファンコンサートは楽曲のパフォーマンスをはじめ、11人の個性が光るトークコーナーやゲーム企画で構成された。「MIRAI」に収録されるデビュー曲「Click」がBGMとして流れ、ボリュームが徐々に大きくなると、スクリーンが2つに割れる。その間からME:Iが現れた。大歓声を全身に浴びながら各メンバーはさまざまな表情を見せながらポーズをとり、瞬く間に観客を魅了していく。初のファンコンサートにもかかわらず緊張を感じさせない堂々のウォーキングを見せたME:I。彼女たちに注がれる黄色い声援はしばらく鳴り止まなかった。

ライブではME:Iが4月17日にリリースするデビューシングル「MIRAI」に収録されるデビュー曲「Click」とカップリング曲「Sugar Bomb」をお披露目。ミュージックビデオの再生数が560万回を突破している「Click」ではファンのコール&レスポンスで大盛り上がり。ピュアで透明感あふれる歌声や、オーディション時にダンストレーナーを務めたYUMEKIの手がけるキャッチーな振付で、希望にあふれるメッセージが届けられた。曲中にメンバー1人ひとりが力強い眼差しでカメラを捉えると、爆発的な歓声が場内に響きわたった。「Sugar Bomb」ではメンバーがシャボン玉が舞う幻想的な空間で艷やかな表情を見せる。そして、ハンドマイクやマイクスタンドで息の合ったパフォーマンスを見せた。

さらに、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のテーマソング「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」やオリジナル課題曲「&ME」「想像以上」「CHOPPY CHOPPY」、“国民プロデューサー”代表の木村カエラが作詞したバラード「FLY UP SO HIGH」などオーディションでの人気曲を届けた。彼女たちのパフォーマンスを通じて、それぞれが成長した姿や未来を切り開いていくという強い決意がステージに刻まれた。

YOU:MEへの愛を込めた「Sugar Bomb」

MCパートでME:Iは「Click! ME:Iです!」と元気よく挨拶し、1人ずつ自己紹介。リーダーのMOMONAは「今日というこの日は特別です。やっと出会えたー! 心からうれしいです」、サブリーダーのRANは「デビュー前にもかかわらずこんなにたくさんのYOU:MEに集まっていただけてうれしいです」と喜びを表現する。その後、メンバーとの韓国合宿の話題になるとKEIKOは「韓国で年末年始を過ごしたんですけど、家族みたいになれました。1人で洗濯するのが初めてで、どこのボタンを押せばいいかとか、柔軟剤はどれなのかとかをお姉さんたちに聞いてました」、AYANEは「日本を出るっていうのが初めてだったんですけど、みんなと暮らして勝手に“生活力”が上がったんじゃないかな」と明かした。

またメンバーはデビューを飾る「Click」「Sugar Bomb」の魅力をアピール。メインダンサーを務めるRANは「Click」のダイナミックなダンスブレイクに関して「YUMEKIさんと一緒に作っていったんですけど、私だけじゃなくてME:Iの11人でのダンスブレイクとしてカッコいいパートになってうれしいです」とコメントし、一方でダンス未経験のRINONは「体力的にしんどかったんですけど、なんといってもYUMEKIさんに振付してもらって、私たちに似合うダンスにしていただき、最高のものができたと思います」と自信をのぞかせた。

MOMONAは「Sugar Bomb」について「ムーディでグルーヴ感のある曲です。『甘い瞳や声に誘われて一緒に世界にいこう』っていうYOU:MEに対する愛が込められた楽曲になってます」と説明。TSUZUMIは「ハンドマイクとマイクスタンドを使ったパフォーマンスだったんですけど、しーちゃんと私がマイクスタンドを投げてキャッチするという難しい振付があって苦戦したよねー? でも今日はしーちゃんの投げ具合がよかった」とSHIZUKUとアイコンタクトをとった。

COCOROがデビューを実感して涙

すべての曲目を終えたメンバーは1人ずつ初日のステージを振り返る。KEIKOは「YOU:ME、最高でした! 皆さんにたくさんパワーをもらったのでこれからもがんばります!」と言い、最後まで笑顔を絶やさない。TSUZUMIは「つらいこともたくさんあったんですけど、YOU:MEの皆さんに会えてそんなのはどうでもよくなりました。皆さん、幸せでしたか?」とファンに声をかけた。RANは「オーディション中からずっと応援してくださった方にはお待たせてしまったんですけど、デビュー前からYOU:MEに会えてうれしかったです。これからは恩返しできるようにがんばります」と意気込みを述べ、AYANEは「こんなたくさんのYOU:MEと一度に会えると思ってなかったのでうれしかったです。すごい……満席。YOU:MEに幸せにしてもらったのでもっとがんばれます。愛してます!」と声を弾ませた。

「めっちゃ視力いいので、3階の方がMIUのうちわを持ってるのまで見えるんですよ」と切り出したMIUは「やっと練習生を卒業できたんだなって思います。これからアーティストとして皆さんに会えるのを楽しみにしてます」と笑顔でコメント。MOMONAは「ME:Iにとって間違いなく皆さんが原動力だなって強く思いました。ここからは初心を忘れず強く強く突き進んでいきたいと思います」、RINONは「たくさん準備してきたので、このパフォーマンスを見せられてホントにうれしかったなと思います。皆さんの応援ががんばる力になります」とファンに感謝を伝えた。SUZUは「11人で並んで立っていることが幸せで夢のようです。ME:Iがスタートしたのでどんな花道も皆さんと走り続けたいと思います」、KOKONAは「遠いところからありがとうございました。これで終わりじゃないので、次のステージでも皆さんに会いたいと思います」と未来への期待に胸を膨らませる。

SHIZUKUが「平日なのに皆さんここまで来てくださってありがとうございます。これからは私が皆さんにいっぱいパワーをお届けします。みんな大好きだよー」と語ったあと、COCOROは涙を流しながら「こうやってYOU:MEの皆さんと直接会えたことで、デビューできるんだという実感が湧いてきて、皆さんの目の前でパフォーマンスすることができてすごく幸せです。皆さんともっと素敵な未来を作っていきたいです」とYOU:MEに誓いを立てた。初日公演を終えたメンバーは充実した表情で手を振りながら、ステージをあとにした。

ライブ情報

2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC(※終了分は割愛)

2024年3月28日(木)東京都 東京ガーデンシアター

OPEN 17:00 / START 18:00



2024年3月30日(土)大阪府 おおきにアリーナ舞洲

[第1部]OPEN 12:00 / START 13:30

[第2部]OPEN 16:30 / START 18:00



2024年3月31日(日)大阪府 おおきにアリーナ舞洲

[第1部]OPEN 12:00 / START 13:30

[第2部]OPEN 16:30 / START 18:00



2024年4月13日(土)東京都 国立代々木競技場第一体育館

OPEN 17:00 / START 18:00



2024年4月14日(日)東京都 国立代々木競技場第一体育館

[第1部]OPEN 12:00 / START 13:00

[第2部]OPEN 17:00 / START 18:00

※記事初出時より写真を追加しました。