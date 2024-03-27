TVアニメ「外科医エリーゼ」より、エリーゼとロンが登場するボイスドラマ「二人は春を待ち焦がれる」が公開された。

アニメの最終話が本日3月27日に放送されることを記念して公開されたこのボイスドラマ。カフェでの楽しいひとときを過ごすエリーゼとロンが春へと思いを馳せながら、甘く、どこか儚いやりとりで約束を交わす様子が収められた。併せて花に囲まれたエリーゼとロンのイラストもお目見えした。

「外科医エリーゼ」は転生を繰り返す少女エリーゼの第3の人生を描く物語で、前世を悪女皇后、外科医として生き、3度目の人生は医学の知識を生かして再び医者になりたいと決意したエリーゼが奮闘する。エリーゼ役は石川由依、ロン役は日野聡が担当している。

TVアニメ「外科医エリーゼ」

放送情報

AT-X：2024年1月10日（水）より毎週水曜日21:30～

TOKYO MX：2024年1月10日（水）より毎週水曜日25:00～

BS日テレ：2024年1月10日（水）より毎週水曜日25:00～

カンテレ：2024年1月11日（木）より毎週木曜日26:55～

配信情報

dアニメストア ほか

スタッフ

原作：yuin 小説版「外科医エリーゼ」（KW BOOKS Co.Ltd.） / mini 漫画版「外科医エリーゼ」（KidariStudio, Inc.）

監督：羽原久美子

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：渡部裕子

美術監督：柴田聡

色彩設計：渡辺亜紀

撮影監督：野村雪菜

音響監督：小沼則義

音響効果：安藤由衣

音響制作：Simplicity

音楽：伊藤賢

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：MAHO FILM

キャスト

エリーゼ・ド・クロレンス：石川由依

リンデン・ド・ロマノフ：阿座上洋平

ロン：日野聡

グレアム・ド・ファロン：細谷佳正

レン・ド・クロレンス：小野大輔

クリス・ド・クロレンス：下野紘

ユリエン・ド・チャイルド：潘めぐみ

ミハイル・ド・ロマノフ：斉藤壮馬

ミンチェスター・ド・ロマノフ：井上和彦