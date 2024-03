プッシュプルポット「生きていくって当たり前じゃない」避難先で聴いたラジオから教えられたこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月25日(月)の放送は、プッシュプルポットがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との、登場時のトークを紹介します。プッシュプルポットは、石川県金沢市発の4ピースロックバンドです。大学の軽音サークルで出会い2017年に結成、2021年に全国流通盤ミニアルバム『僕らのままで』をリリースしました。同番組では3月11日の放送で、東日本大震災で被災したボーカルギターの山口大貴さんが作詞作曲した楽曲「13歳の夜」をオンエアし、“来校”を告知していました。また4人の登場前には、4月3日(水)リリースの新曲「ゴールドマーチ」を初オンエアしました。こもり校長:プッシュプルポット先生の楽曲「13歳の夜」を、3月11日の放送でオンエアさせていただきました。そのときにも話したのですが、ボーカルの山口先生は13年前の3月11日、東日本大震災があった日に、地元の岩手県で被災されたんですよね?山口大貴(Vo.Gt.):そうです。こもり校長:そのときのことは覚えていますか?山口:覚えていますね。部分的なことになるんですけど、大事にしないといけない部分とか衝撃的な部分とかは覚えています。こもり校長:そして音楽を始めたきっかけが、避難先で聴いたラジオから流れてきた音楽だったと……?山口:そうです。ラジオというものに全く触れてこなかったので、流れているものが「なんだこれ?」という感じでした。そこから興味を持った感じです。こもり校長:ラジオから流れてきた音楽から、どういうものを受け取ったんですか?山口:当時周りの大人たちは、みんな悲しい顔をしていたんです。誰も笑ってくれなかったんですけど、そのときに流れてきたロックバンドは自然と笑ってくれているようで……。明るい気持ちにもさせてくれて、周りの環境になかったものを与えてくれました。こもり校長:そのときは受け取る側だったけど、発信する側になりたいと?山口:当時はなかったんですけど、憧れというか「こんなことができたらかっこいいな」と思って、ギターを持って……気づいたらこっち側に立っていました。COCO教頭:それまでは、楽器に触れたりは?山口:全くないです。家族が音楽をやっているとかもなかったです。こもり校長:じゃあ音楽に触れる機会は、そこまで多くはなかった?山口:そうですね。ラジオから……ですね。こもり校長:そのときに実際に聴いたラジオ番組は覚えていますか?山口:最初に聴いた番組は覚えていないんです。でも、そこから聴きまくって、このSCHOOL OF LOCK! はめちゃくちゃ聴いてました! 生徒(リスナー)です!!こもり校長:すごくない!?COCO教頭:たどり着いたんだ!山口:ヤベーヤベー! 今日ここにいるのはヤベーって!全員:(笑)。こもり校長:そこから、今日SCHOOL OF LOCK! 初来校ですが……どうですか?山口:嬉しいし、ニヤニヤしちゃうし……ちょっと泣きそう。こもり校長:そんなメンバーを見て、ほかのみなさんはどうですか?明神竜太郎(Dr.Cho.):ニヤニヤしますね(笑)。COCO教頭:ニヤニヤが伝染してます!こもり校長:桑原先生は、さっき自分たちの曲が流れていたときに歌っていましたよね?桑原拓也(Gt.Cho.):(ライブのために)ちょっと練習をしてました……!こもり校長:緊張はされます?山口:します! します!明神:僕は全然大丈夫……(笑)。COCO教頭:明神先生は落ち着いていらっしゃいますね(笑)。こもり校長:堀内先生はどうです?堀内一憲(Ba.Cho.):僕は緊張しています。ぐっち(山口)の思い入れが強い番組だと知っているから……。こもり校長:台本握りしめてる……(笑)。堀内:いつもより手汗が出ます……。全員:(笑)。こもり校長:このあと、ライブを届けてくれることになっています。よろしくお願いします!プッシュプルポット:よろしくお願いします!この日の放送では、プッシュプルポットが「愛していけるように」、「不安定少年」、「13歳の夜」、「笑って」、「ともに」、「生きていけ」を生演奏で披露しました。「13歳の夜」を届ける際に山口さんは、「2011年3月11日、帰る場所がなくなって。音楽なんて全く興味がなかったけど、ラジオから流れてきた音楽が今の俺を作ってくれた。当たり前なんてないよ! “行ってきます”を言わなかったことに後悔してしまったり、“ありがとう”とか“おやすみ”とか“ごめんなさい”とか……“また明日”を後回しにしていて……生きていくって当たり前じゃないよ。めちゃくちゃつらいことだと思うの。でも死ぬなよ! 自ら命を落として死ぬな! 俺は、ラジオからそんなことを教えてもらった気がする」とリスナーに伝え、楽曲を披露しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/