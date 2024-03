木村拓哉「すごいことになっていましたね」三代目JSB今市隆二が選んだ「人生の1曲」に驚きの声

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月のマンスリーゲストは、7人組ダンス&ボーカルグループ・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE(以下、三代目JSB)の岩田剛典さん、今市隆二さん、ØMIさん。3月17日(日)の放送では、今市さんの「人生の1曲」を伺いました。番組では、毎回ゲストに「人生の1曲」を伺っています。今市さんが選んだのは、アメリカの男性R&Bシンガー、ブライアン・マックナイトの楽曲「Back At One」です。選曲理由を木村に問われると、今市さんは「もともとそんなに洋楽を聴くタイプではなかったんですけど、歌のスキルを上げるためにボイトレに通うなかで、洋楽を聴くきっかけになったのがこの曲でした。人前で初めて歌った洋楽も『Back At One』です」と懐古。続けて「レジェンドみたいな人で、スキルでいうと世界一うまいのではと思っています」と、その音楽性を高く評価しました。2017年頃には、ブライアン・マックナイトの自宅に2ヵ月間ホームステイしたことを明かすと、木村は思わず「えっ?」と驚きの声を上げます。今市さんは「家に行くのはけっこうな覚悟が必要でしたが、後悔したくないし『こんなチャンスはない』と思って、気合いを入れて行きましたね」と振り返ると、「すごいことになっていましたね……」と木村。さらに、先日ブライアン・マックナイトが来日した際には、三代目JSBの現場ものぞいてくれたそうで、「ホストファミリー的な感じの関係で、愛情をたくさんもらいましたね」と明かす今市さん。温かいエピソードに心を動かされた木村は、「すばらしい!」と声を上げました。番組では他にも、3人がプライベートについて語る場面もありました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/