【逗子 グルメレポ】ミサキドーナツ逗子店-数量限定！春の新ドーナツ販…

京浜急行線「逗子・葉山」駅の南口から 徒歩2分、「ミサキドーナツ逗子店」で毎年人気の春ドーナツ「ストロベリーチーズケーキ」(415円税込)が販売中です。

見た目も可愛らしい苺のドーナツ。ミサキドーナツの中でも毎年人気を誇る季節限定商品で、午前中に売り切れてしまうことも。販売期間、終了日は明確に決まっておらず、苺の収穫状況にもよるため、数量限定商品となるそうです。

フレッシュな苺とほどよい甘酸っぱさが口の中に広がる苺グレーズ、ドーナツの中にはあまおうの濃厚なジャムが練りこまれたクリームチーズがぎっしりと詰まり、ボリューム感たっぷりのドーナツです。ドリンクとセットで頼むと100円引きになります。

ショーケースにはいつも種類豊富なオリジナリティ溢れるドーナツがずらり…。どれも本当に美味しそうなので迷ってしまいますが、そんなときはお店の人に相談すると、お客さんの好みに合わせてドーナツの特徴や味を親切に解説してくれます。「ミサキドーナツ逗子店」では、ドーナツの甘さとレモン風味のクリームチーズの酸味とのバランスが絶妙な「レモンクリームチーズ」が一番人気商品とのこと。

テイクアウトの他、店内にはイートインスペースも設けられています。

開放感のある落ち着いた雰囲気で、ゆっくりと食事を楽しめます。平日にはワーキングスペースとして仕事をする方々もちらほら。※現在、お店のWi-Fiの設置はありません

現在、ミサキドーナツ逗子店では土日祝に限り、朝ドーナツ(モーニング営業)を行っており、8:30からオープンしています。平日は10:00からの営業です。

葉山女子旅きっぷの特典に含まれる「選べるごほうび券」を利用すれば、ミサキドーナツ逗子店のドーナツ3点・オリジナルトートバッグが貰えます。※葉山女子旅きっぷの詳細はこちら>

テイクアウトして海までお散歩するのも良し、お店でゆっくりと味わうのも良し。逗子に来た際はぜひお立ち寄りください。

店舗情報

【ミサキドーナツ逗子店】

住所:〒249-0006 神奈川県逗子市逗子6-5-1-1F電話番号:046-895-1329営業時間:平日 10:00-18:30 土日祝 8:30-18:30定休日なし ※年末年始等、臨時休業あり席数:19席支払方法:現金、各種クレジットカード、paypay、交通系ICアクセス:京浜急行線「逗子・葉山」駅 南口徒歩2分/JR横須賀線「逗子」駅 東口徒歩5分

