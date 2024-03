13歳～19歳の「交通事故件数」時間帯別で見ると「登下校中」の時間帯が一番多い!?

こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。今回は〇×クイズ「2022年の13歳~19歳の交通事故件数を時間帯別で見ると、登下校中の時間帯が一番多い?」を出題しました。13歳~19歳の交通事故件数を時間帯別で見ると、登下校中の時間帯となる「6~10時」と「16~20時」が多くなっています。そして、自転車乗用中が一番多いです。時間がないなどの理由で焦ると、安全確認が不十分になり、事故につながりやすくなります。時間にも気持ちにも余裕が大切です。歩行中であっても、自転車乗用中でも、自分だけは大丈夫と過信せず、しっかりと安全確認をおこない、交通ルールを守り、事故にあわない、そして起こさないように気を付けましょう。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/