Stray Kids、BE:FIRSTら振り付け手がけるDr.SWAG、Novel Coreとの楽曲リリース

ダンサーとして活躍中のアーティストDr.SWAGとNovel Coreのコラボ楽曲「SWAG IN YOUR AREA feat. Novel Core」が、3月19日に配信リリースされた。

世界各国からのラブコールを受け、⼀流ダンサー、振付師として活動しているKAITA(カイタ)とKAZtheFIRE(カズ・ザ・ファイヤー)から成る2⼈組ダンスチームDr.SWAG。これまでに振り付けを⼿がけたアーティストには、国内ではBE:FIRST、三代⽬J Soul Brothers、GENERATIONS、Da-iCEなど、海外ではStray Kids、TOMORROW X TOGETHER、Jackson Wangなどといった錚々たるトップアーティストが名を連ねる。

そんな彼らが、⾳楽・映像・ファッション・デジタルなど各セクションのグローバルなクリエイターたちの創作⼒を最⼤限発揮しシナジーを⽣むことをコンセプトとするレーベルJ.E.T. MUSICへの所属を発表し、⾳楽活動をスタート。Dr.SWAGはこれまでダンサーとして「誰かの楽曲」をダンスで表現してきたが、振り付けにはまだ明確な権利収⼊のような形がなく、ダンスは⾳楽を広めるために消費されていくのみである状況に問題提起をする意味も込め、アーティスト活動を始めたとのこと。歌唱はフィーチャリングという形で参加するアーティストに委ねるが、楽曲の企画やプロデュースはあくまでDr.SWAGによるダンサー⽬線でのディレクションにより制作されるという本プロジェクト。「ダンサーが踊るための曲をダンサーが創る」という趣旨で制作を行っている。

記念すべき第⼀弾として、BMSG所属第⼀弾アーティストであり、⾼いラップスキルを持ち、メジャーデビューから短期間で絶⼤な⼈気を獲得している今注⽬の新世代アーティストNovel Coreをフィーチャリングに迎えた楽曲「SWAG IN YOUR AREA feat. Novel Core」がリリースされた。プロデューサーに、ちゃんみななどにも楽曲提供を⾏っている韓国のプロデューサーRAUDIを迎え、Novel CoreがDr.SWAGのリアルな思いをリリックに落とし込んだHIPHOP感の強い楽曲となっている。リリックの制作にもDr.SWAG が参加し、楽曲に込めたい想いやダンスに昇華することを逆算してのフローの提案などをNovel Coreと密に話し合い制作された。ダンスの振付はDr.SWAGが⾃ら⾏い、MVはダンスパフォーマンスとしても⾒応えのある作品となっている。

<リリース情報>

Dr.SWAG, Novel Core

「SWAG IN YOUR AREA feat. Novel Core」

2024年3⽉19⽇(⽕)配信リリース

作曲:RAUDI, Novel Core

作詞:Novel Core

https://linkco.re/z3aad380