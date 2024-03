春休み、クラスメイトの男子に「会いたい」と言われました…その話の続きが知りたい！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月18日(月)は、「この話の続きは……電話で!」と題して放送。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、その後の展開が気になる投稿をしたリスナーと電話をつなぎ“話の続き”を聞きました。そのなかから、17歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。COCO教頭:今日は、生徒(リスナー)のみんなが今考えていることや今日あったことを、学校掲示板に自由に書きこんでもらっていいます。書き込み(投稿)の最後は「この話の続きは……電話で!」で締めてもらっているんだけど、これを読むと「続きを聞きたい!」という気持ちがあふれてくるんですよね。早速、書き込みを見ていきます!COCO教頭:いや、気になる~! ちょっとこれは……もうそういうことなんじゃねーの!? って思うけど、電話をつなぎます!COCO教頭:もしもし! この話の続きを聞かせてもらいたいんだけど……彼と何があったの!?リスナー:「会いたい」って連絡が来たんですけど、昨日はすごく雨が降っていたんです。どこかに遊びに行ける状況ではなかったんですけど、ちょうど近くにボーリングセンターがあるので「ボーリングよくない?」ってなって。彼の用事が終わったあとだったので夕方の4時ごろだったんですけど、2人で集合して行きました。COCO教頭:ストラーイク! “2人ボーリング”をやったの!?リスナー:やりました(笑)。COCO教頭:ちょっと! どうだったの?!リスナー:楽しかったんですけど、途中で私のことを無言で見つめてくるな……って(笑)。COCO教頭:(笑)。その眼差しに対して、どうしていたの?リスナー:気づかないふりをしていました(笑)。COCO教頭:見て見ぬふりをしたんだ(笑)。ボーリングをしたあとはどうしたの?リスナー:雨がすごいので、母に頼んで迎えに来てもらったんです。2人で駐車場で待っていたんですけど、ちょっとシーンってなって……。COCO教頭:無言になって?リスナー:神妙な面持ちで「いまさらなんやけどさ……」と言われて、「何?」と聞いたら、「俺、お前のことが好きなんやな」って言われました。COCO教頭:あーーー! 雨の中、駐車場で!?リスナー:はい。COCO教頭:それで、どうしたの?リスナー:「私のこと、気になっているのかな……?」と薄々気づいていたので、「遅いよ、いまさらすぎるよ」って言いました。COCO教頭:その回答、100点満点です! 最高の回答してるやん!リスナー:(笑)。COCO教頭:相手は何て?リスナー:「たしかに」ってちょっとシュンとしていました。COCO教頭:(笑)。で……結果はどうなったの!?リスナー:私が恋というのがまだどんなのかわからないんですけど、「いい」と思ったので「いいよ!」って言いました。COCO教頭:じゃあカップル成立!? おめでとう!!!リスナー:(笑)。COCO教頭:決め手とかあったの?リスナー:部活も一緒なんですけど……ちょっと前に大会があったときに、私が体調不良で倒れてしまったんです。周りの人はどう助けたらいいかわからない感じだったんですけど、彼が遠くから走ってきてくれたんです。「ヤバい! 優しい!」って思いました。COCO教頭:周りが「どうしよう」ってなっているなかで、一目散に行動してくれたんだ。めちゃめちゃええ子やん! それは、大きな決め手になるね。リスナー:なりました。COCO教頭:ということは……昨日が(付き合い始めた)記念日?リスナー:はい(笑)。COCO教頭:素晴らしいじゃない! 連絡はしてるの?リスナー:もともと仲がよかったのでLINEはしていたんですけど、ちょっと話題が変わりました。COCO教頭:どう変わったの?リスナー:向こうだけが気持ちが伝えてくれたから、こっちも言おうと思って……。COCO教頭:ちょっと! 最高の女じゃない!? 何て伝えたの?リスナー:「好きっていうのはまだよくわからないけど、たぶん特別だから」って。COCO教頭:はぁ~……! いまできる最高の回答してる!素直ですごくいいよ!リスナー:やった~(笑)。COCO教頭:話を聞かせてくれてありがとう! また進展があったら、書き込んでね!リスナー:はい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/