Novel Core、日本武道館公演映像作品より全30曲のショートライブ映像毎日公開

Novel Coreが、全国ツアー『HERO TOUR 2024』の開催を記念して、3月27日に発売される日本武道館単独公演『ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN』のLIVE DVD & Blu-rayより全30曲のライブのショート映像をNovel Coreの公式SNS（TikTok、Instagram、YouTube）で1日1曲毎日公開することを発表。3月16日（土）より毎晩公開がスタートした。

【写真をまとめて見る】武道館公演の様子

1月17日にデビュー当初からの公約であった念願の日本武道館単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、3月17日から自身最大規模の全国ツアー『HERO TOUR 2024』を開催するNovel Core。Zepp5カ所を含む全国9ヶ所を巡る自身最大規模の全国ツアーとなる。

＜リリース情報＞

Novel Core

LIVE DVD & Blu-ray ｢ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN｣

発売日：2024年3月27日（水）

https://NovelCore.lnk.to/at_BUDOKAN_LIVEBOX

＜ツアー情報＞

"HERO TOUR 2024"

3月17日（日）新潟LOTS

3月24日（日）仙台GIGS

4月5日（金）岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

4月6日（土）広島クラブクアトロ

4月11日（木）大阪 Zepp Namba

4月12日（金）福岡 Zepp Fukuoka

4月17日（水）名古屋 Zepp Nagoya

4月23日（火）東京 Zepp Haneda（TOKYO）

4月26日（金）札幌 Zepp Sapporo

e+　https://eplus.jp/novelcore/

チケットぴあ　https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=IB200073

ローソンチケット　https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=620763

Official HP　https://novelcore.jp/