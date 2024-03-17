Novel Core、日本武道館公演映像作品より全30曲のショートライブ映像毎日公開

Novel Coreが、全国ツアー『HERO TOUR 2024』の開催を記念して、3月27日に発売される日本武道館単独公演『ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN』のLIVE DVD & Blu-rayより全30曲のライブのショート映像をNovel Coreの公式SNS（TikTok、Instagram、YouTube）で1日1曲毎日公開することを発表。3月16日（土）より毎晩公開がスタートした。
1月17日にデビュー当初からの公約であった念願の日本武道館単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、3月17日から自身最大規模の全国ツアー『HERO TOUR 2024』を開催するNovel Core。Zepp5カ所を含む全国9ヶ所を巡る自身最大規模の全国ツアーとなる。
＜リリース情報＞
Novel Core
LIVE DVD & Blu-ray ｢ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN｣
発売日：2024年3月27日（水）
https://NovelCore.lnk.to/at_BUDOKAN_LIVEBOX
＜ツアー情報＞
"HERO TOUR 2024"
3月17日（日）新潟LOTS
3月24日（日）仙台GIGS
4月5日（金）岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月6日（土）広島クラブクアトロ
4月11日（木）大阪 Zepp Namba
4月12日（金）福岡 Zepp Fukuoka
4月17日（水）名古屋 Zepp Nagoya
4月23日（火）東京 Zepp Haneda（TOKYO）
4月26日（金）札幌 Zepp Sapporo
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