Novel Core、日本武道館公演映像作品より全30曲のショートライブ映像毎日公開

Novel Coreが、全国ツアー『HERO TOUR 2024』の開催を記念して、3月27日に発売される日本武道館単独公演『ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN』のLIVE DVD & Blu-rayより全30曲のライブのショート映像をNovel Coreの公式SNS(TikTok、Instagram、YouTube)で1日1曲毎日公開することを発表。3月16日(土)より毎晩公開がスタートした。

【写真をまとめて見る】武道館公演の様子

1月17日にデビュー当初からの公約であった念願の日本武道館単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、3月17日から自身最大規模の全国ツアー『HERO TOUR 2024』を開催するNovel Core。Zepp5カ所を含む全国9ヶ所を巡る自身最大規模の全国ツアーとなる。

<リリース情報>

Novel Core

LIVE DVD & Blu-ray 「ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN」

発売日:2024年3月27日(水)

https://NovelCore.lnk.to/at_BUDOKAN_LIVEBOX

<ツアー情報>

"HERO TOUR 2024"

3月17日(日)新潟LOTS

3月24日(日)仙台GIGS

4月5日(金)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

4月6日(土)広島クラブクアトロ

4月11日(木)大阪 Zepp Namba

4月12日(金)福岡 Zepp Fukuoka

4月17日(水)名古屋 Zepp Nagoya

4月23日(火)東京 Zepp Haneda(TOKYO)

4月26日(金)札幌 Zepp Sapporo

e+ https://eplus.jp/novelcore/

チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=IB200073

ローソンチケット https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=620763

Official HP https://novelcore.jp/