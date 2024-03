edhiii boi「おともだち -ズッ友 remix- feat. MANON」メイキング映像公開

BMSG所属の高校生ラッパーedhiii boi(エディボーイ)が、3月15日(金)にリリースした「おともだち -ズッ友 remix- feat. MANON」のレコーディングの様子を収めたメイキング映像を自身のYouTubeチャンネルにてサプライズ公開した。

【動画】「おともだち -ズッ友 remix- feat. MANON」メイキング映像

本楽曲は、ソーシャルメディアを中心に気軽に真似ができるキャッチーな振り付けが多くの発信者の心を掴み、TikTok総再生数8億回を突破したedhiii boi「おともだち」のリミックス楽曲。リミックスには、音楽・ファッションを横断した活躍で注目を集めている次世代カルチャーアイコンMANONがフィーチャリングで参加。ネオンジェネシスせきちゃんのポップでアッパーなテクノトラックの上で新たに2バース目をMANONが担当、「おともだち」とは違ったポジティブバイブスでともだちへの感謝と愛を全力で表現している。

公開されたメイキング映像では、2人がスタジオで共に作業する様子や楽曲の制作過程などが収められており、息の合ったコラボレーションの様子が垣間見える必見の内容となっている。

なお、3月16日(土)20時45分からは、NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」に、10代がハマるアーティスト特集としてedhiii boiが登場。スタジオライブで「おともだち」を披露する。

<リリース情報>

Digital Single 「おともだち -ズッ友 remix- feat. MANON」

2024年3月15日(金)配信

https://lnk.to/Friends_Remix

edhiii boi

New Album『満身創意DX』(マンシンソウイデラックス)

2024年4月10日(水)発売

https://bmsgv.lnk.to/manshinsouiDX_CD

初回生産限定盤:CD+Blu-ray

品番:POCS-23915

価格:4200円(税込)

通常盤:CD

品番:POCS-23043

価格:2200円(税込)

仕様:ともにジュエルケース

レーベル:BMSG

ディストリビューション:VMG

CD収録曲(曲順未定)

・GALAXY (Prod. Yenyen)

・Uiteru (Prod. ☆Taku Takahashi)

・Non Fiction (Prod. Iimori Masayoshi)

・カメレオン (Prod. Iimori Masayoshi)

・Higher Up (Prod. Yackle)

・おともだち (Prod.ネオンジェネシスせきちゃん)

・青い春 (Prod. hirihiri)

・StAR (Prod. Kosuke Crane (INIMI))

・My Way (Prod. hirihiri)

・おともだち -ズッ友 remix- feat. MANON (Prod.ネオンジェネシスせきちゃん)

・新曲

初回生産限定盤Blu-ray収録内容

・1st ONEMAN LIVE "満身創意" (2023.11.18)

edhiii boi is here / Uiteru / カメレオン / Non Fiction / TOKYO / Only God Knows / Higher Up

NO / Forever Friend / おともだち / おとぎ話 / kawaii / 不思議な国のアリス / ⻘い春 / GALAXY

StAR / 宇宙 / edhiii boi MEGA MIX / Flower

・Behind The Scenes of 1st ONEMAN LIVE "満身創意"

・GALAXY -Music Video-

・Behind The Scenes of GALAXY

計約117分収録

edhiii boi

Instagram:https://www.instagram.com/edhiiiboi_is_here/

X:https://twitter.com/edhiii_boi

TikTok:https://www.tiktok.com/@edhiiiboi

YouTube:https://www.youtube.com/@edhiiiboi_official

SoundCloud:https://soundcloud.com/user-48052443

BMSG:https://bmsg.tokyo/