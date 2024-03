「焼肉屋に行きたくない」が友達に伝えられない！肉が嫌いな中3の相談 卒業前に思い出を作りたいけど…

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月14日(木)は、「伝えられない……相談室」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、“言いたいけど言えない”ことを抱えている10代のリスナーに電話で話を聞きました。友達に伝えられないことがあるという16歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、いま、伝えたい言葉があるのに伝えられない……そんなキミのことを全力で後押ししていこうと思います。COCO教頭:伝えられないことなら、どんなことでもいいんですよね?こもり校長:大丈夫です! 伝えられない言葉と伝えられない理由を教えてください。こもり校長:伝えたいことがある相手は誰なの?リスナー:仲のいい友達4人です。こもり校長:何を伝えたいの?リスナー:「焼肉屋に行きたくない」です……!COCO教頭:「焼肉屋に行きたくない」……どういうこと!?リスナー:私は肉が嫌いで食べられないんです。でも、みんなと食べに行く焼肉店の候補を4回変えてもらっていて、もうさすがに変えてもらうのは申し訳なくて。こもり校長:焼肉店を4回変える、ってどういうこと?リスナー:(友達が望んでいるので)「サイドメニューに食べられる物があるなら焼肉にしよう」って言ってしまったんです。COCO教頭:フライドポテトとかビビンバとか、サイドメニューが充実しているお店なら行けると思ったんだ?リスナー:はい。でも、肉は大体無理で魚も無理で、食べられるのはレタスとキュウリとかしかなくて……。こもり校長:う~ん……だいぶ食べられないね。COCO教頭:普段は何を食べているの?リスナー:うどんとかラーメンとか……モヤシです。こもり校長:でも、ラーメンには肉入ってるよね?リスナー:チャーシューは入れてなくて、醤油ラーメンと味噌ラーメンを食べています。こもり校長:なるほどね。動物感がなかったら、ラーメンならギリ食べられるんだね。リスナー:はい。こもり校長:でも……OKって言っちゃったんだよね。「いいよ」と言ったものの、行きたくない?リスナー:はい……。こもり校長:逆に提案はしてみたの?リスナー:バイキングのお店を提案したんですけど、みんなは焼肉の気分で……。COCO教頭:そうか……(笑)。友達は、食べられない物があるのは知っているの?リスナー:肉が嫌いなのは知っていて、サイドメニューで食べられそうな物があるお店を探してくれました。こもり校長:自分が「行かない」という選択肢はないの?リスナー:でも、これで遊ぶのが最後になってしまうかもしれないし、行きたいなとは思っています。校長・教頭:う~ん……。こもり校長:教頭もお肉食べられない派だよね?COCO教頭:そうなの、私も体質的にお肉が合わないんだけど。私は周りがお肉を食べていても全然平気なんだよね。リスナー:はい……。COCO教頭:例えば、(リスナーの場合は)「今日はごはんを食べに来たのではなくて、みんなとの思い出を作るために来た」という感じで、食を楽しむのではなくてその空間を楽しむ、と割り切ったらどうかな? 私なら「今回は、食に関しては交われない」と諦めて、“何をしに行くのか”を再確認して行くかも。みんなと行きたいんだったら、「今日はみんなと楽しみたい気持ちで来ているから、気を使わなくいいよ」みたいに伝えてみるのはどうかな? 勇気いるけど、面倒くさいとか思われるのも嫌じゃん?リスナー:めっちゃ嫌です。COCO教頭:しっかり伝えておけば、また次のときに考慮してくれるかもしれないし。勇気を出して言ってみて、「もっとみんなで遊びたい」という気持ちも伝えたらいいと思うよ。リスナー:はい、そうしてみようと思います!こもり校長:うん! いいと思う! いまさら焼肉屋を変えるのは無理だろうしね。COCO教頭:もう4回変えているしね。こもり校長:しかも、1回OK出しちゃっているしね。「面倒くさいと思われたくない」のが一番じゃない?リスナー:はい。こもり校長:だったら、いい思い出を作るために視点を変えるのはひとつの手だよね。COCO教頭:うん!こもり校長:中学最後の友達とのごはんになるかもしれないから、精一杯楽しんでおいでよ!リスナー:はい!COCO教頭:さすがに4回も変えてもらって、「もう1回、焼肉じゃないのに変えてほしい」は言えないよなぁ。こもり校長:しかも……話を聞く限り、友達もすごく考えてくれているよね。となると、どこに妥協点をおくかだよね。まぁたしかに、食べられない子がいるなかで焼肉を選ぶことが……もしかしたら、そもそもの入り口が違うのかもしれないけどね。COCO教頭:うん。こもり校長:でも、それでも楽しく行ける方法を考えてくれた友達だからこそ、(リスナーは)「焼肉は嫌だけど一緒にいたい」と思うんだろうしね。結果より過程を見るのが大事かな、と思ったね。COCO教頭:そうだね。このほかには……・「両親に感謝を伝えたいけど、自分がこじらせていて素直に言えません」という18歳・「片思いをしている男子に、バレンタインで伝えられなかったことを伝えたいです」という13歳と電話をつなぎました。番組の冒頭には、GENERATIONSの白濱亜嵐さんがサプライズ出演。グループ以外でも活動の幅を広げるこもり校長に、「普段、口では言えない」思いを手紙にして伝え、校長を驚かせていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/