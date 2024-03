【二宮グルメレポ】ivy cafe-ハーフサイズで２種のケーキが選べ…

二宮の釜野地区に素敵なカフェができました。2023年11月にオープンして4か月程たちました。

店主が植物好きのため、多くの植物が置かれています。内装はレンガ風の壁や椅子がグレーで統一されていて、モダンです。

店内には4人掛けのテーブルが3つと、カウンター席が4席あります。テラスには6席あり、テラス席は犬もOKです。

お水はセルフサービスです。

メニューは壁掛けのボードに記載されています。日替わりの4種類のメニューから選びます。

私は、B.チキンソテー~キノコとオリーブのトマトソース~ 1,000円(税込)を注文しました。

オリーブが味にアクセントをつけていました。プレートにドリンクがついて1,000円(税込)です。プレートは営業時間中いつでも注文できます。ラストオーダーは17時半です。

店主は沼津のイタリア料理店でケーキと接客担当からスタートされて、その後都内でイタリア・フレンチ・スペイン料理の店で経験を積まれたとのことです。

食事をした方は、プラス500円(税込)でケーキセットを注文することができます。ハーフサイズは、250円(税込)で注文できます。私はハーフサイズのイチゴタルト250円(税込)と、ハーフサイズのダークチェリーパイ250円(税込)を注文しました。ランチプレートとケーキを合わせて1,500円(税込)でした。ハーフサイズのケーキは、私にはそこまで小さく感じませんでした。

ダークチェリーパイは、温めて提供されます。温かく甘酸っぱいダークチェリーがおなかと気持ちにじんわりと染み入りました。イチゴタルトは、カスタードクリームの甘さとイチゴの酸味が絶妙に融合していました。

ケーキもランチも日替わりとなります。事前にその日のメニューを知りたい方は、お店のinstagramに毎日掲載されていますのでご確認ください。

ケーキセットのみの注文もできます。ケーキセットは700円(税込)です。内訳は、ハーフサイズケーキ2種類あるいはフルサイズのケーキ1種:500円(税込)+ドリンク:200円(税込)です。

駐車場は広く、6台駐車できます。徒歩の場合は、二宮駅から20分程度です。店は吾妻山(標高136.2m)の釜野口登山口から比較的近いため、徒歩で行く場合は軽くハイキングしてからお店にいくのもよいかもしれません。ルートは、二宮駅を出発し、役場口登山口から吾妻山に登り、山頂の吾妻山公園で景色を堪能した後に、吾妻山登山口の釜野口に下山してお店にいくのがおすすめです。45分程です。

店舗紹介

【ivy cafe】■住所:〒神奈川県中郡二宮町山西1454-2■電話番号:0465-25-5548■営業時間:木~火 (10:30~18:00)※定休日:水曜日、第2・第3火曜日※駐車場:6台※ラストオーダー:17:30

