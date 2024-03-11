TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」の放送が、4月1日25時30分にテレ東、テレビ大阪、テレビ愛知でスタート。BSテレ東では4月2日、AT-Xでは4月3日に放送が開始される。
「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」は、支倉凍砂の小説「狼と香辛料」シリーズを原作とする完全新作TVアニメ。アニメーション制作はパッショーネが担当し、2008年、2009年放送のTVアニメからロレンス役の福山潤、ホロ役の小清水亜美が続投する。
TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」
放送情報
テレ東：2024年4月1日（月）より毎週月曜日25:30～
テレビ大阪：2024年4月1日（月）より毎週月曜日25:30～
テレビ愛知：2024年4月1日（月）より毎週月曜日25:30～
BSテレ東：2024年4月2日（火）より毎週火曜日24:30～ ※初回は24:59～
AT-X：2024年4月3日（水）より毎週水曜日22:00～
スタッフ
原作：支倉凍砂（「狼と香辛料」電撃文庫刊）
キャラクター原案：文倉十
総監督：高橋丈夫
監督：さんぺい聖
音楽：Kevin Penkin
プロデュース：ENISHIYA
アニメーション制作：パッショーネ
キャスト
クラフト・ロレンス：福山潤
ホロ：小清水亜美
(c)2024 支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合