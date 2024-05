吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」のエンディング主題歌がHYDE×MY FIRST STORYによる「永久 -トコシエ-」であることが、第2話の放送の中で解禁された。同楽曲の作曲・作詞・編曲は梶浦由記が手がけている。

「『鬼滅の刃』柱稽古編」のオープニング主題歌「夢幻」も担当するMY FIRST STORYとHYDE。HYDEは楽曲について「忘れかけていた僕の中の鬼を梶浦さんが引き出しています。『鬼滅の刃』はロックよりも攻めてるなと感じました」と思いを語り、MY FIRST STORYのHiroは「梶浦さんも自分が作ったモノがどう表現されるのか期待と不安があったかと思いますが、梶浦さんのお人柄の良さもあり、かなりいい作品に仕上がりました」と楽曲に自信を見せた。また梶浦は「HYDEさんとMY FIRST STORYさんという夢のようなコラボレーション、歌入れではお二人に、文字通り一言一言、魂を吹き込んでいただく感覚にただただ鳥肌を立てておりました」とレコーディングを振り返りコメントを寄せた。

「永久 -トコシエ-」は本日5月20日より配信中。「夢幻/永久 -トコシエ-」のCDは、「鬼滅の刃」描き下ろしイラストがジャケットを飾る期間生産限定盤と、通常盤の2形態で6月5日にリリースされる。

HYDEコメント

忘れかけていた僕の中の鬼を梶浦さんが引き出しています。「鬼滅の刃」はロックよりも攻めているなと感じました。MY FIRST STORYさんと一緒に堕天(だてん)していくような感覚。クセになりそうな詩と旋律は必聴です! 是非、物語と合わせて音楽もお楽しみください。

Hiro(MY FIRST STORY)コメント

「鬼滅の刃」を通して、梶浦さんとの初めてのお仕事。他の方の作られたモノを自分なりに表現するために、自分の中に落とし込んで歌うのが一番難しくもあり、楽しくもあるところ。きっと梶浦さんも自分が作ったモノがどう表現されるのか期待と不安があったかと思いますが、梶浦さんのお人柄の良さもあり、かなりいい作品に仕上がりました。さらにそこにHYDEさんの歌声も交えた、「永久 -トコシエ-」。「鬼滅の刃」という作品を少しでも彩れていると感じてもらえたらうれしいです。

梶浦由記コメント

この度、光栄なことに「テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編」のEDを飾る曲「永久 -トコシエ-」の作曲・作詞・編曲を担当させていただきました。HYDEさんとMY FIRST STORYさんという夢のようなコラボレーション、歌入れではお二人に、文字通り一言一言、魂を吹き込んでいただく感覚にただただ鳥肌を立てておりました。いよいよ最後のステージへ加速度を深めてゆくストーリーと共に、お2人の歌がそれぞれ物語る「永久 -トコシエ-」をお楽しみいただけましたら幸いです!