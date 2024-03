クボタカイ「僕が123センチを釣っちゃって…」ウナギ釣りで宮崎県の記録保持者に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月7日(木)の放送は、シンガーソングライターでラッパーのクボタカイさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、新曲の「フラッシュバックメモリーズ」にちなみ、“忘れられないあの瞬間”をテーマに意外な思い出を聞きました。クボタカイさんは、宮崎県出身の25歳です。2017年よりフリースタイルラップ、楽曲制作を始め、2019年12月にデビューEP『明星』をリリースしました。2022年に発表されたSnow Manの楽曲「ブラザービート」など、楽曲提供もおこなっています。2月21日に、ドラマ『マイストロベリーフィルム』(MBS)のオープニング主題歌「フラッシュバックメモリーズ」を配信リリースしました。こもり校長:今夜は、「忘れられないあの瞬間」をテーマにお届けしています。――リスナーのメッセージを紹介【2年前、沖縄の離島に行った思い出です。島でのサイクリングや、満天の星空が最高でした。たびたび思い出すし、人生で一番幸せな瞬間でした】(13歳)COCO教頭:自然からもらうパワーってすごいと思うんですけど、そういう鮮明に覚えていることってありますか?クボタカイ:僕は、ウナギ釣りをよくしていたんですけど……。校長・教頭:ウナギ釣り!?クボタカイ:それで、すごく大きいウナギが釣れたときには生命の神秘を感じました。いまでも覚えていますね。こもり校長:生命の神秘を感じるほどの大きさだったのですか?クボタカイ:(地元の)宮崎県の当時の記録が90センチだったんですけど、僕が123センチを釣っちゃって記録保持者に……(笑)。校長・教頭:(笑)。COCO教頭:もっと大々的に言ってくださいよ!クボタカイ:すいません(笑)。でも、自然はいいですよね。こもり校長:(楽曲オンエア中に)今、123センチのウナギの写真を見せてもらっていました。COCO教頭:もう本当に、アナコンダレベルの極太! デカい!クボタカイ:大きかったですね(笑)。こもり校長:「そんなのいるんだ……!」って。もうウナギじゃないよね(笑)。クボタカイ:ウナギじゃなかったですね(笑)。COCO教頭:怖い! 怖かったです(笑)。クボタカイ:近くを泳いでいた小学生が、2、3メートル引きましたね。こもり校長:(笑)。下手したら、小学1年生とかよりデカいよね。クボタカイ:そうですね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/