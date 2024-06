村上春樹 人生をもう一度やり直したい？「小説家的には､人生なんて一回で十分です」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。5月26日(日)の放送は「村上RADIO~マット・デニス・ソングブック~」をオンエア。「ソングブック」シリーズ第4弾は、作曲家にしてピアニスト、アレンジャー、そして歌手としても活躍したマット・デニス特集。この記事では、後半2曲とクロージング曲、今日の言葉について語ったパートを紹介します。「エンジェル・アイズ」と並んで有名なマット・デニスの作品がこの「Everything Happens To Me」です。実にいろんなことが僕の身に降りかかる、人生はうまくいかないよ……というコミカルな曲なんですけど、メロディーが美しくて、ジャズ・ミュージシャンに愛好されています。オリジナルはフランク・シナトラをフィーチャーしたトミー・ドーシー楽団の演奏ですが、チャーリー・パーカーの「ウィズ・ストリングズ」での演奏、セロニアス・モンクのユニークなソロ演奏、どれも実に素敵です。でも、今日はチェト・ベイカーの歌で聴いてください。トランペットもベイカーです。“ ゴルフの予定を入れると必ず雨パーティーを開けば、上の階から苦情が来る風邪を引いたり、電車を逃したり、そんな具合まったくいろんなことが僕の身に降りかかる ”チェト・ベイカーもひいきにしているかもね。ジョー・スタッフォードもトミー・ドーシー楽団専属の歌手でした。彼女はその前からマット・デニスと組んで仕事をしていて、彼女の推薦でマットはドーシー楽団に抜擢(ばってき)されたということです。そして座付きのソングライターとして楽団のためにヒット曲をほいほいと書きまくります。この「Little Man With A Candy Cigar」もそんな曲の中の1つです。キャンディーの葉巻を口に加えた小さな坊や。大人の真似をして気難しい顔をしています。でもいいのよ、好きなだけ空想に耽っていれば。あなたのお父さんも、昔はそれと同じ事をしていたんだから。ジョー・スタッフォードがバラードを優しく歌い上げます。マット・デニスの曲だけを集めたアルバムを出しているジャズ・ミュージシャンは今のところ、デイヴ・ブルーベック・カルテットしかいません。「エンジェル・アイズ」というタイトルのアルバムなんですが、これがとても素敵な出来で、僕の愛聴盤になっています。その中から「Everything Happens To Me」を聴いてください。ポール・デズモンドのアルトサックスがとてもチャーミングです。いかがでしたか? マット・デニスの音楽、気に入っていただけましたでしょうか? ずいぶん昔の懐かしい音楽になってしまいましたが、今聴いても思わず口元がほころんでしまうような、優しさと洒脱(しゃだつ)さに満ちています。今日の言葉は、アメリカのある女優の言葉です。女優の名前はわかりません。ちょっと前にアメリカのテレビを観ていたら、金髪の女性がインタビューを受けていて、女優の誰それとクレジットされていたのですが、ちょっとぼんやりしていて名前は読み取れませんでした。年齢はたぶん60代くらい。誰だったんだろう?彼女はインタビューに答えてこう語っていました。「人生って二回あるべきなのよね。一度はリハーサル、二度目が本番、でも現実には一度しかないから、それでなんとかやっていくしかないわ」それを聴いて、僕は感心しちゃいました。うーん、いかにも女優さんらしい発想ですよね。人生二回説。一度目はリハで、二度目が本番。なるほどね。でも僕の個人的感想を言わせていただけるなら、小説家的には、人生なんて一回で十分です。今更やりなおしなんかしたくない。めんどくさいから。あなたはいかがでしょう? 人生、もう一度やりなおしたいですか? それとも1回で終わりにして、あとはゆっくり休みたいですか?猫山さんはいかがでしょう?(にゃ―)<番組概要>番組名:村上RADIO~マット・デニス・ソングブック~放送日時:2024年5月26日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/