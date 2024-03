乃木坂46賀喜遥香「自慢のにゃぎ、自慢の5期生ちゃん！」後輩の写真集『あの頃、乃木坂にいた』を手に「かわいい～！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月7日(木)の放送では、2月20日に発売された後輩の5期生の写真集『あの頃、乃木坂にいた』を見ながら感想を伝えました。この写真集は、同日と前日の3月6日に放送された番組内の別コーナー「井上和の乃木坂LOCKS!」でも取り上げられました。今回はそれを引き継ぎ、井上和から託されたメッセージ付き写真集を手にした際の賀喜の感想です。賀喜:(写真集を見ながら)すごい! 「遥香さん、いつもありがとうございます。大好きです♡受け取ってくださると嬉しいです!」って。和のサイン入りだ~! うわあ! 5期生の日常が詰まっていて……かわいい~!和の先行カットで出てた写真! 和ちゃんは目がキレイなんだよね~。横顔もキレイだし……この顔が強いわ~! 本当に自慢の和です(笑)。うちの自慢のにゃぎ(和)、かわいいなぁ。いや、自慢の5期生ちゃんなんですけど……! すみません、写真集に夢中になってしまいました(笑)。生徒(リスナー)のみなさんは、もう見ました?私は……開いて何ページぐらいだ? 20ページぐらいの白いワンピースのゾーンが好きですね。その最後らへんに、にゃぎのつよつよ美、かわ美、“かわ美なぎショット”があるんです(笑)。お花の影が顔にかかっていて、私これ好きですね~。かわいい! ぜひ、みなさんもお手に取って読んでみてください。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/