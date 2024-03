バンダイ ベンダー事業部は3月27日より、「ガシャポン®EXPO 2024 ~ガシャポンの未来を見に行こう!~」を開催。現在予約受付サイトにて、事前予約(入場料無料)および体験予約を受け付けている。

“宇宙”をコンセプトとした本イベントでは、「いちごフレンズ(サンリオキャラクターズ)」「キンケシ(キン肉マン)」「機動戦士ガンダムMOBILE SUIT ENSEMBLE(機動戦士ガンダム)」「HGドラゴンボール(ドラゴンボール)」「ワンピの実(ONE PIECE)」「いきもの大図鑑」など、「ガシャポン®」47年の歴史の中で登場した歴代の自販機やさまざまな商品が登場。加えて、2024年発売予定の新商品も大集合。

さらに、あっと驚くような「未来のガシャポン自販機」も登場するなど、ガシャポン®の“過去”から“現在”、そして“未来”まで、宇宙を探索するようなワクワク感を味わえる内容となっている。

開催期間は3月27日~31日。会場は、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールDで、入場料は無料。

注目のコンテンツを、ひと足早くご紹介!

こちらは、“脳で回す”「フィーリンガシャポン」。ヘッドセット(測定器)を装着した体験者の脳波をリアルタイムでスキャンし、人間が持っている12種類の感情の内、どんな気持ちを感じているのかを分析。今の気持ちにピッタリのガシャポン®が入ったカプセルが現れるという。体験時間は約5分で、無料で体験することができる。

こちらの「トラベルガシャポン」では、中に入ってハンドルを回すと、世界的な観光地や、古代、未来、宇宙空間など、あっと驚く旅先にひとっ飛び! リアリティに富んだ映像に包まれ、時空を超越しながら旅を楽しんでいる気分が味わえるというもの。旅先はハンドルを“ガシャ”と回してからのお楽しみ! 体験時間は約5分。1回につき最大4名までとなっており、料金は無料。

新しいアイデアを生み出すコツを学び、実際に自分だけのガシャポン®アイテムを考えるができるワークショップ「ガシャポンクリエイター体験」。自分が考えたガシャポン®のアイデアをアクリルのプレートに描き、世界にひとつのオリジナルチャームをつくって記念に持ち帰ることができるというもの。対象は小学生・中学生。体験時間は約45分で、参加費無料。

