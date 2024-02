BANDAI SPIRITSでは、ハズレのないキャラクターくじ「一番くじ」が発売から20周年を超えたことを記念し、「一番くじ『超 20 周年』プロジェクト」を始動。その一環として、「一番くじ」史上初の単独イベント「一番くじ 超20周年祭 ~サンキューペリペリマッチ~」が、2月23日〜24日の2日間、池袋・サンシャインシティにて開催されます。

一番くじ 超 20 周年祭 ~サンキューペリペリマッチ ~

本記事では、開催に先駆けて行われた内覧会の様子をレポート! 気になる展示内容をご紹介します。

テーマごとにコーナーを用意! 豪華な展示ラインナップ

開催場所となるのは、サンシャインシティ 文化会館ビル3階の展示ホールC。ホール内は、テーマごとにコーナーが設けられており、ぐるりと回りながらさまざまな展示を楽しむことができます。

イベントスペースには様々なコーナーが設けられている

歴代フィギュアや新商品など、展示される商品の数はなんと150以上。さらには新商品の先行販売や来場特典など盛りだくさんのイベントです。

◆HISTORY

入口に入ってすぐにあるのが、HISTORYコーナー。ここでは「一番くじ」のこれまでの歴史を振り返ることができます。

「一番くじ」の年表で、歴史がまるわかり

前身となるくじの発売からは25年以上、コンビニ店頭などで展開し、"ペリペリ"っとめくる現在のくじ形式になってからは20年となる「一番くじ」。2008年に第一弾『コードギアス』が発売された「一番くじプレミアム」や、今ではおなじみとなった「ラストワン賞」、そして「一番くじONLINE」や「一番くじコフレ」など、ワクワクする進化を続けています。

◆SPECIAL CONTENTS

続いてSPECIAL CONTENTSコーナーには、「超20周年」をお祝いする著名人たちのサインやイラストがずらり。『ジョジョの奇妙な冒険』で声優を務めるファイルーズあいさんや、2023年に「一番くじ とにかく明るい安村」の予約販売が行われた芸人のとにかく明るい安村さんなど、「一番くじ」とゆかりのあるメンバーから送られたメッセージを楽しむことができます。

さまざまな著名人のイラスト・サインを見ることができる

◆ちょこのっこ

そのまま進むと、「超 20 周年祭」を記念したちょこのっこケーキがお出迎え! 「一番くじ」のオリジナルデフォルメブランド「ちょこのっこ」が、まるで苺のようにちょこっと並ぶ姿は、見ているだけで癒されること間違いなし!

ケーキに見立てたタワーに、ちょこのっこフィギュアがちょこん

◆BRAND

その左側には、「一番くじ」のさまざまなブランドを展示するBRANDコーナーが! ここでは、燃え・萌えを追求した「一番くじプレミアム」や、細部まで再現されたこだわりの造形をもつ「MEGAIMPACT」、思わずきゅんとしてしまうフォルムが魅力の「きゅんキャラ」など、ブランドごとにフィギュアが展示されています。





左:「一番くじプレミアム らき☆すた~マクロスF こらぼれ~しょんずヤック・デカルチャー! ~」 / 右:「一番くじプレミアム けいおん! 5thあにばーさりー♪」

◆一番くじあるある

BRANDコーナーを抜けた先にあるのが、「一番くじあるあるコーナー」。ここでは、「一番くじ」にまつわる「あるある」を、スクリーン上で紹介しており、「あるある!」と共感したものには、ボタンを押すことで投票することができます。ラストワン狙いすぎて売り切れる……あるある!





左:あるあるエピソードに共感したら、ボタンで投票

◆MUSEUM

そしてMUSEUMコーナーでは、これまで販売された「一番くじ」の商品を、シリーズごとに展示しています。『ドラゴンボール』や『SPY×FAMILY』、『あつまれ どうぶつの森』、『カードキャプターさくら』など、子どもから大人まで大人気のキャラクターが勢揃い! 頑張ってゲットした商品や、惜しくも手に入れられなかった商品を、改めて見つけるのも楽しそう。





左:左:「一番くじ ドラゴンボール EX 摩訶不思議大冒険」 / 右 :「一番くじ あつまれ どうぶつの森~気ままな島生活で日常もハッピーに~」

ワンピースのフィギュアコレクションが並ぶ、大迫力のひな壇も

◆SHOWROOM

SHOWROOMコーナーでは、商品の展示だけでなく、コラボアイテムの世界観をワンコーナーを使って表現。「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』」を、まるでコメダ珈琲の店内のように展示するこだわりぶり。テーブルの上には、ラストワン賞として話題となったクリームソーダライトの姿も。





「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』」

◆NEW ITEM

NEW ITEMコーナーには、現在販売中の商品だけでなく、これから発売予定の商品も展示! 試作段階のため、撮影NGの展示もいくつかありますが、まだ発売されていない商品や開発中の商品を、目の前で見れるのは特別感がありますよね。気になる商品をひと足はやくチェックして、発売日に備えるのも◎!





左:4月20日より順次発売「一番くじ うる星やつら Part2」 / 右:3月16日より順次発売「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STARDUST CRUSADERS」

◆その他

NEW ITEMコーナーを見終わったら、展示は終了。ここからは、映像コンテンツ「一番くじのへや」や、書いたメッセージがパネルに浮かび上がる「MESSAGE BOARD」など、さまざまな体験を通して、20周年のお祝いを楽しむことができます。





左:書いた文字が目の前のパネルに浮かび上がる「MESSAGE BOARD」

さらに、アンケートに答えれば「一番くじの一番くじ」に挑戦が可能! ここでしか手に入れられない「一番くじ」オリジナルグッズが手に入るチャンスなので、ファンの方は要チェックです!





左:アンケートに答えると引ける「一番くじの一番くじ」。D賞のステッカーが当選

「一番くじ 超20周年祭 ~サンキューペリペリマッチ~」の展示内容についてご紹介しました。一番くじの過去から現在、そして未来まで、一気に見ることのできる本イベントは、まさにファンにとっては神イベント! 週末2日間の限定開催なので、東京近郊にお住まいの方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

また、2月22日からは一番くじ公式ファンコミュニティ「ペリペリ団」がオープン。写真の投稿や情報のシェアを通して、ファン同士で楽しめるコミュニティとなっているので、こちらも併せてチェックしてみてくださいね。

開催日程:2024年2月23日〜24日

開催日程:2024年2月23日〜24日

開催時間:事前応募招待枠:各日10:00~、11:00~、12:00~

一般入場枠:13:00~18:00まで ※最終入場17:30

会場:〒170-8630 東京都豊島区東池袋3丁目1

サンシャインシティ 文化会館ビル3F 展示ホールC

料金:入場無料

