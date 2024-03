サンエックスは、人気キャラクター「すみっコぐらし」の初となるプラネタリウム『すみっコぐらし ひろい宇宙とオーロラのひかり』を企画。このほど投影が決定し、3月9日より全国の科学館・プラネタリウムにて順次公開する。

プラネタリウムに投影される物語『すみっコぐらし ひろい宇宙とオーロラのひかり』は、「ある日、すみっコたちの元を訪ねてきたのは、世界中を旅しているともだちのぺんぎん(本物)。ぺんぎん(本物)のお土産からすみっコたちは、世界の不思議な土地や広い宇宙を感じることができました。さあ、みんなもすみっコたちと一緒に星空を巡る旅に出かけていきましょう」というストーリー。

全天を覆う180°映像が魅力のプラネタリウムで、ドームいっぱいに広がるすみっコたちを存分に楽しむことができる。

上映スケジュールはこちら。

佐久市こども未来館(長野県佐久市)

上映開始日は3月9日~となっており、観覧料は大人(高校生以上)700円、子ども(4歳~中学生)350円、幼児(3歳以下)ひざ上無料。

さぬきこどもの国(香川県高松市)

上映開始日は4月1日~となっており、観覧料は大人500円、高校生300円、4歳~中学生100円。

浜松科学館(静岡県浜松市)

上映開始日は4月1日~となっており、観覧料は大人1100円、中人(高校生) 550円、小人(中学生以下) 無料。

なお、今後の上映館情報についてはサンエックスネットにて公開される。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.