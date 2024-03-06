アニメ「劇場版 ポールプリンセス!!」の“ホワイトデーアンコール上映”が3月14日に全国13劇場で開催決定。東京・新宿バルト9ではモーションキャプチャー比較動画の上映と、ポールダンス監修のKAORI氏による解説も行われる。
昨年11月23日に封切られ、現在も新宿バルト9でロングラン上映中の「劇場版 ポールプリンセス!!」。アンコール上映はすべて応援上映形式で、本編に加え公式YouTubeで配信中のソロポールダンスショー映像を楽しめる。
「ポールプリンセス!!」はポールダンスを題材にしたオリジナルアニメ。劇場版では土屋李央演じる星北ヒナノら少女たちが、全国から屈指のポールダンサーたちが集う大会・ポールダンスジャパンカップに挑む。
「劇場版ポールプリンセス!!」ホワイトデーアンコール上映会
開催日：2024年3月14日（木）
会場
北海島 札幌シネマフロンティア
宮城県 MOVIX仙台
神奈川県 横浜ブルク13
千葉県 T・ジョイ蘇我
埼玉県 MOVIXさいたま
新潟県 T・ジョイ新潟万代
静岡県 シネシティザート
愛知県 ミッドランドスクエアシネマ
大阪府 T・ジョイ梅田
京都府 T・ジョイ京都
広島県 広島バルト11
福岡県 T・ジョイ博多
「劇場版ポールプリンセス!! 」ホワイトデーアンコール上映会～PDJCモーションキャプチャー比較動画＆解説付き舞台挨拶～
開催日時：2024年3月14日（木）19:00の回（上映後登壇）
会場：東京都 新宿バルト9
登壇：KAORI（ポールダンス監修）
「劇場版 ポールプリンセス!!」
スタッフ
監督：江副仁美
脚本：待田堂子
CGディレクター：乙部善弘
キャラクター原案：トマリ
アニメーションキャラクターデザイン：櫻井琴乃
音楽：東大路憲太
音楽制作：avex pictures
ポールダンス監修：KAORI（STUDIO TRANSFORM）
アニメーション制作：タツノコプロ
原作：エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ
キャスト
星北ヒナノ：土屋李央
西条リリア：鈴木杏奈
東坂ミオ：小倉唯
南曜スバル：日向未南
御子白ユカリ：南條愛乃
紫藤サナ：日高里菜
蒼唯ノア：早見沙織
芯央アズミ：釘宮理恵
(c)エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/ポールプリンセス!!製作委員会