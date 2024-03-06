アニメ「劇場版 ポールプリンセス!!」の“ホワイトデーアンコール上映”が3月14日に全国13劇場で開催決定。東京・新宿バルト9ではモーションキャプチャー比較動画の上映と、ポールダンス監修のKAORI氏による解説も行われる。

昨年11月23日に封切られ、現在も新宿バルト9でロングラン上映中の「劇場版 ポールプリンセス!!」。アンコール上映はすべて応援上映形式で、本編に加え公式YouTubeで配信中のソロポールダンスショー映像を楽しめる。

「ポールプリンセス!!」はポールダンスを題材にしたオリジナルアニメ。劇場版では土屋李央演じる星北ヒナノら少女たちが、全国から屈指のポールダンサーたちが集う大会・ポールダンスジャパンカップに挑む。

「劇場版ポールプリンセス!!」ホワイトデーアンコール上映会

開催日：2024年3月14日（木）

会場

北海島 札幌シネマフロンティア

宮城県 MOVIX仙台

神奈川県 横浜ブルク13

千葉県 T・ジョイ蘇我

埼玉県 MOVIXさいたま

新潟県 T・ジョイ新潟万代

静岡県 シネシティザート

愛知県 ミッドランドスクエアシネマ

大阪府 T・ジョイ梅田

京都府 T・ジョイ京都

広島県 広島バルト11

福岡県 T・ジョイ博多

「劇場版ポールプリンセス!! 」ホワイトデーアンコール上映会～PDJCモーションキャプチャー比較動画＆解説付き舞台挨拶～

開催日時：2024年3月14日（木）19:00の回（上映後登壇）

会場：東京都 新宿バルト9

登壇：KAORI（ポールダンス監修）

「劇場版 ポールプリンセス!!」

スタッフ

監督：江副仁美

脚本：待田堂子

CGディレクター：乙部善弘

キャラクター原案：トマリ

アニメーションキャラクターデザイン：櫻井琴乃

音楽：東大路憲太

音楽制作：avex pictures

ポールダンス監修：KAORI（STUDIO TRANSFORM）

アニメーション制作：タツノコプロ

原作：エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

キャスト

星北ヒナノ：土屋李央

西条リリア：鈴木杏奈

東坂ミオ：小倉唯

南曜スバル：日向未南

御子白ユカリ：南條愛乃

紫藤サナ：日高里菜

蒼唯ノア：早見沙織

芯央アズミ：釘宮理恵

(c)エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/ポールプリンセス!!製作委員会