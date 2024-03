乃木坂46井上和「すごく恥ずかしい思いをした」転校先での卒業式の思い出

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 井上和の乃木坂LOCKS!」。3月4日(月)の放送では、高校の卒業式の思い出を語りました。井上:3月に入りましたね! 卒業シーズン! 先週、卒業式を迎えた生徒さんもきっと多かったと思うんですけど、ご卒業おめでとうございます!私は、ちょうど1年前ぐらいに高校を卒業しました。実は、乃木坂46に加入してから高校を転校したんですよ。その高校には、1年しか通っていなかったから校歌を知らなくて……。卒業式のときに、1人だけ歌えなかったんです。すごく恥ずかしい思いをした記憶だけが割と強く残っていて……でもどうなんだろう?(同じ高校だった4期生の)筒井あやめちゃんは歌っていたのかな? 席が遠かったからわからないけど、今度会ったら話してみようかな、なんて思います!今回はこのほかに、2月17日に19歳の誕生日を迎えたということで、10代ラストの年は「これから後輩が入ってくると思うので、しっかりした大人になっていきたいなっていう。ざっくりとした感じではあるんですけど、そう思っています! 頑張ります!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/