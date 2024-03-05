トレック・ジャパンは2月23日から、春の新生活を応援する「トレックの学割」を、全国のトレック直営店、正規販売店、公式オンラインストアにて開始した(一部店舗除く)。期間は4月7日まで。
キャンペーン期間中、通学に便利なクロスバイクやロードバイクなどの対象バイクを購入すると、もれなく5,000円分のアクセサリーをプレゼントする(Trek/Bontragerアクセサリーが対象)。対象バイクは下記のとおり。
通学に最適な軽量クロスバイク「FX」シリーズ(FX 1 Disc、FX 2 Disc、FX 3 Disc、FX Sport 4)。
砂利道も快適なクロスバイク「Dual Sport」シリーズ(Dual Sport 2 Gen 5、Dual Sport 3 Gen 5)。
街乗りからサイクリングまで活躍するアルミロードバイク「Domane AL」シリーズ(Domane AL 2 Gen 4、Domane AL 4 Gen 4、Domane AL 5 Gen 4)。
本格的なサイクリングまで楽しめる「Emonda ALR」(Emonda ALR 5)。
安定性抜群なマウンテンバイク「Marlin」シリーズ(Marlin 5 Gen 3、Marlin 6 Gen 3、Marlin 7 Gen 3)。
キャンペーン利用には、学生証の提示が必要。