日用品のアイデア雑貨を手がけるプラスワンは、木村飲料と共同開発し、サンリオの大人気キャラクター、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンをイメージしたフルーツ風味の色鮮やかなサイダー「ポッピンサイダー」全6種類を全国のダイソーなどで、数量限定で販売する。

ポッピンサイダー

「ポッピンサイダー」は、大きなフルーツを抱えるサンリオキャラクターズが印象的なパッケージデザイン。はじけるような爽やかな飲み心地のサイダーを、「アップル風味」「ストロベリー風味」「グレープ風味」「レモン風味」「パイナップル風味」「メロン風味」の6種のフルーツフレーバーでラインナップしている。

またスマートフォンや、ノートに貼って楽しめるサンリオキャラクターズの限定おまけシールもついている。容量は500ml、販売価格は全種類110円。

ポッピンサイダー

ハローキティは、ハローキティの世界観をイメージしたアップル風味のサイダー。香りも良く、爽やかな味わいを楽しめる。マイメロディは、キュートなピンク色のストロベリー風味サイダーで、いちごキャンディーのようなポップなテイストを楽しめる。クロミは、クールな雰囲気のグレープ風味のサイダーだ。甘すぎない、グレープの香りが広がる後味スッキリのテイストとなっている。

シナモロールはレモン風味の軽やかなサイダーで、酸味の効いたさっぱりテイスト。ポムポムプリンはイエローのパイン風味のサイダーで、南国感も感じられるフレーバーとなっている。ポチャッコは、元気な雰囲気のメロンサイダー。喫茶店のメロンサイダーのように、どこか懐かしさも感じるフレーバーを楽しめる。

(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647986