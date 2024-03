1月22日に韓国でデビューした6人組ボーイズグループ・TWS(トゥアス)が2日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」に出演した。

TWS

TWSは、13人組グループ・SEVENTEENが所属するPLEDIS entertainmentから先月1月に1st Mini Album『Sparkling Blue』でデビュー。SHINYU(シンユ)、DOHOON(ドフン)、YOUNGJAE(ヨンジェ)、HANJIN(ハンジン)、JIHOON(ジフン)、KYUNGMIN(ギョンミン)の6人で構成されている。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に例え、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。

日本初パフォーマンスとなったTGCのステージ。シャツにネクタイ、膝上のパンツにハイソックスと制服風衣装で登場すると、軽快なフォーメーションで「BFF」を熱唱した。

「TGCにお越しのみなさん、はじめまして」「僕たちの名前覚えて」と自己紹介を挟んだのち、「日本でのパフォーマンスはTGCが初めてです。この日を楽しみにしていました」「一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします」とあいさつ。「unplugged boy」と「plot twist」を息ぴったりのダンスで会場を沸かせた。

「みなさんの前でステージができて幸せ」「もっといいパフォーマンスができるように頑張ります」とさらなる飛躍を約束。最後は全員揃って「ありがとうございました!」と感謝し、「バイバイ~」と手を振りながらステージを降りた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。今回のテーマは「百花繚乱」。春の訪れとともに迎えるTGCは、色とりどりのさまざまな花々が集まり華やかに咲き乱れる特別な場所であり、儚さをも秘めた夢の瞬間という意味が込められている。

撮影:蔦野裕