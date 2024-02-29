豊田悠原作によるTVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」より、本編第8話の展開に合わせた“ストーリービジュアル”が公開された。

去る2月28日に放送された「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」第8話。恋人として付き合い始めた安達と黒沢が、すれ違いながらも思いが通じ合い、初めてのキスを交わす印象的なラストで締めくくられた。今回の“ストーリービジュアル”に描かれたのは、そんな2人のキスシーンの直後。見つめ合う安達と黒沢の胸の高鳴りや温度感が伝わるビジュアルに仕上げられている。

TVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」

放送情報

テレビ東京：毎週水曜日24:00～

テレビ大阪：毎週水曜日25:35～

テレビ愛知：毎週水曜25:30～

BSテレ東：毎週水曜日24:30～

静岡放送：毎週水曜日25:45～

テレビ和歌山：毎週木曜日24:05～

東北放送：毎週木曜日24:26～

テレビユー福島：毎週金曜日25:53～

チューリップテレビ：毎週金曜日26:23～

鹿児島テレビ放送：毎週木曜日26:00～

テレビユー山形：毎週金曜日25:53～

アイビーシー岩手放送：毎週金曜日25:53～

北陸放送：毎週水曜日25:30～

配信情報

ABEMA / U-NEXT / アニメ放題 / Lemino / dアニメストア / Prime Video / DMM / FOD / AnimeFesta / バンダイチャンネル / Hulu / ニコニコ生放送 / TELASA / J:COM STREAM / auスマートパスプレミアム / milplus / ネットもテレ東 / TVer / マンガUP!

スタッフ

原作：「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（掲載「ガンガンpixiv」スクウェア・エニックス刊）

監督：奥田佳子

キャラクターデザイン：岸田隆宏

シリーズ構成：金春智子

美術設定：古宮陽子

美術監督：佐藤豪志

色彩設計：中山久美子

撮影監督：久保田淳

編集：兼重涼子

音響監督：宮村優子

音響効果：小山健二

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：長谷川智樹

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：サテライト

キャスト

安達清：小林千晃

黒沢優一：鈴木崚汰

柘植将人：古川慎

綿矢湊：佐藤元

六角祐太：白井悠介

藤崎希：小清水亜美

(c)豊田悠／SQUARE ENIX・アニメ「チェリまほ」製作委員会