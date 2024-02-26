福岡市交通局は26日、福岡市地下鉄七隈線(博多～橋本間)のラッシュ時間帯における混雑緩和等を目的としたダイヤ改正を2024年3月23日に行うと発表した。平日の朝および夕方以降の増便に加え、土休日も朝・昼間・夕方の時間帯に列車を増便する。

福岡市地下鉄七隈線のダイヤ改正を3月23日に実施

3月23日のダイヤ改正は七隈線のみ実施(空港線・箱崎線はダイヤ改正なし)。平日は朝の時間帯に3往復、夕方以降の時間帯に1往復を増便し、土休日は朝の時間帯に4往復、昼間の時間帯に5往復、夕方以降の時間帯に3往復を増便するとしている。

ダイヤ改正後、平日は朝の時間帯に橋本駅始発の列車(天神南・博多方面)、博多駅始発の列車(天神南・橋本方面)をそれぞれ6・7・9時台に毎時1本ずつ増便。夕方以降の時間帯、18時台に橋本駅始発の列車(天神南・博多方面)1本、19時台に博多駅始発の列車(天神南・橋本方面)1本を増やす。

土休日は朝の7～9時台に橋本駅始発の列車(天神南・博多方面)4本、8時台に博多駅始発の列車(天神南・橋本方面)4本を増便。昼間の時間帯、10～15時台に橋本駅始発の列車(天神南・博多方面)5本、10～16時台に博多駅始発の列車(天神南・橋本方面)5本を増便し、同時間帯の運転本数を現行の毎時7～8本から毎時8～9本に増やす。夕方以降の時間帯、橋本駅始発の列車(天神南・博多方面)を17～19時台に5本増便する一方、20時台に2本減便。博多駅始発の列車(天神南・橋本方面)を17～19時台に4本増便する一方、21時台に1本減便する。