乃木坂46賀喜遥香「同じステージに立たせていただけて嬉しかった」赤えんぴつ（バナナマン）のライブで日村のタンクトップを引きちぎる

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月22日(木)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、バナナマンがコント内で扮するフォークデュオ・赤えんぴつが開催したライブ『赤えんぴつ in 武道館』に出演した感想を語りました。遥香先生、こんばんは! もし間違っていなければ髪の毛切られましたか? 乃木坂46さんが赤えんぴつさんのライブに出られていた映像を見返していたら「ん?! 遥香先生の髪の毛ちょっと短くなってない?!」と思ったのですが合っていますか?(16歳)賀喜:合ってます! 髪切りました! 気づいてくれた、嬉しい! あまり気づいている人いないんですよ。ミーグリでは、1人だけ「髪切ったでしょ?」って言われましたけど、それぐらいですね。ありがとうございます、よく見てくれているんだなぁ。ちなみに、この書き込みにあった「赤えんぴつ」というのは、バナナマンさんが演じるコントのキャラクターです。「おーちゃん」と「ヒーとん」……設楽統さんと、日村勇紀さんですね。その2人からなるフォークデュオが、2月9日と10日の2日間、武道館で単独ライブをされました! 私たちは 10日のほうにゲストで出演させていただいたんですよ。他のゲストの方々もいらっしゃって、豪華な方々の中に乃木坂を呼んでくださったのが、すごく嬉しくて幸せでしたね~! 歌も一緒に歌わせていただいて、すごく楽しかったです。トークのところでは……「わがままなのは、おーちゃんだよ!」、「そうだそうだ! そうだそうだ」、「なんだ!? 生意気だな! やんのかコラ! うわぁー」って言ってケンカをするシーンがあって、そこで私たちは日村さん……ヒーとんさんですね(笑)。ヒーとんさんの赤いタンクトップを引きちぎりました! 初めて服を引きちぎりましたけど、意外と破れないもんなんだって思いましたね。4人がかりでタンクトップをビリってやったけど、全然ちぎれなくて……。日村さんが「大丈夫! うまく引きちぎらなくても、俺が体をうにょうにょするから」って(笑)。お二人とも優しかったです~。お二人が「ライブ楽しい」って言ってニコニコ楽しそうにされている姿を見て、私たちも楽しくなったっていうか。幸せだなって思ったし、お二人と同じステージに立たせていただけて嬉しかったです! また何かできたらいいなって思っちゃうくらい楽しかったです(笑)。いい思い出になりました。ありがとうございました!