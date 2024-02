乃木坂46賀喜遥香「不安すぎて寝られない」高校受験の思い出…睡眠2時間で入試会場へ

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月8日(木)の放送では、受験生リスナーから届いたメッセージを紹介し、経験を踏まえたエールを送りました。遥香先生、こんばんは。私は中3で、現在受験に向けて頑張っているところです……。面接練習が本当に嫌いで、毎回練習が終わったら泣いてしまったりとうまくいくことがなくて。とりあえず練習は終わったのですが、あとは本番があります。もちろん本番は絶対に泣いちゃいけないし、ちゃんと話さないといけないし、不安でいっぱいです。こんなとき、遥香先生ならどうしますか? 大好きな遥香先生に応援してほしいです。(15歳)賀喜:書き込みありがとうございます。中学3年生なんですよね。入試とか面接って、初めてのことだろうし怖いよね。思い出すなぁ、このとき……。私の高校受験は、私立2校に公立1校を受けたんです。先に私立の入試が来るから不安すぎて……受験なんて初めてだし、不安すぎて寝られないし。睡眠時間2時間で入試に行ったんです……(笑)。寝れなさすぎて緊張して、お母さんに「寝れないよぉ」って言って。「寝られないなら、勉強したほうがいいのかな?」と思ったけど、「前日に詰め込みすぎるのもよくないかな」とも思って、頑張って寝ようとして失敗してましたね……寝られなかったぁ。でも、入試とか受験ってそんなもんなんだろうなって思います。同じ場所にいるみんなも、多分めちゃめちゃ緊張しているんだろうなって思いながら受けてたし……なんか思い出しちゃうなぁ。面接もあるんですよね。泣いちゃうよね。“絶対泣いちゃいけない”っていう場所で追い詰められると、涙って堪えようって思っていても勝手に出てきちゃうものだと思うから。もし本番で涙が出てきちゃったら、それは仕方ない! (面接官は)どれだけこの子が本気でお話をしているか、頑張っているかを見てくれていると思うから……! 「不安でいっぱいです」って思っているけど、絶対大丈夫だと思う! だって練習もいっぱいしているし、大丈夫!私も……今でも不安な気持ちとかあるし。こんなお仕事をしつつも、人前に出るような発表会とかステージの上で立って話すとか、面接みたいな感じで大人の人に質問されて答えるみたいなのもずっと苦手だったから……。今も直ってないと思うんだけど(笑)。「不安だな」、「緊張するな」って思ったときは……緊張って心臓がドクドクするから、「全身に血を回して、今から自分は頑張ろうとしてるんだ」って思ったりします(笑)。「よし! この体中に巡った血を全て発揮して、最高の力を出してやるぜ!」って思うようにして頑張っています!不安なこともいっぱいあると思うけど、今が多分一番つらいところだと思うけど……! ここを頑張って乗り越えれば、すごく自分自身も成長すると思うし、楽しくて明るい毎日が待っていると思うから。頑張ってください!――ここで、Mrs. GREEN APPLE「StaRt」オンエア賀喜:この曲、すごく好きなんです。「不安だな」、「これ乗り越えられるかな」っていうことがあるときとか、前を向きたいときに聴く曲なんですよね。今のそのつらい気持ちも、今乗り越えなきゃいけないことも、全部この先に始まる明るい未来のスタートに繋がっているんだって思ったら、なんでも乗り越えられるなって思うから……頑張って! なんでも自分の糧になるから! ずっと応援しています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/