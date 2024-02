F1チームの「Visa Cash App RB」が2024年シーズンの新型マシン「VCARB 01」を発表しました。こちらには海外で2.9万件を超える「いいね」があり、「Looking good(カッコいい)」「the best looking one so far(今まで見た中で一番良い)」とデザインのすばらしさがSNSで話題になっています!

マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

VCARB 01※公式SNS引用

クルマのカッコよさは世界共通言語!?

SNSに添付されている動画では、さまざまなアングルで詳細に「VCARB 01」を眺めることができます。日本のSNSでも「レッドブルの缶にも見える」「トリコロールでかっくいいじゃん」とカラーリングに夢中な様子です。

introducing the VCARB 01. we didn’t skip out on the colour with this one 🔥 pic.twitter.com/QlWlHNhxOG — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) February 9, 2024

クルマのカッコよさは日本も世界も共通言語になっていることを改めて再認識させられましたね。みなさんもF1を応援して、世界中でクルマ文化をより盛り上げていきましょう!

トレンドリサーチャー:井上智尋

文:井上智尋

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部