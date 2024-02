ジンズは2月22日、睡眠の環境を整えるメガネ「JINS SCREEN FOR SLEEP(ジンズ スクリーン フォー スリープ)」を全国のJINS店舗、JINSオンラインショップで発売する。

JINS SCREEN FOR SLEEP

同商品は、ブルーライト40%カットレンズと就寝前の装用に適したストレスフリーなかけ心地のフレームを組み合わせたブルーライトカットメガネ。就寝2~3時間前からの装用を推奨しており、デジタルデバイスなどから発せられるブルーライトをカットし就寝前の光環境を整える。

就寝前にデジタルデバイスを使用する習慣のある男女(10~39歳)108名に使用してもらい、調査を行った。(実施期間2024年1月9日~30日、n=108、同社調べ) 何も装用しない期間を1週間設けたのち、JINS SCREEN FOR SLEEPと同仕様のメガネを2週間装用してもらったところ、86.1%が「睡眠の環境が整ったと感じた」と回答。また、88.0%が「これからもJINS SCREEN FOR SLEEPを使い続けたいと思った」と回答したという。

フレームのラインアップは、かけたまま横になっても顔にやさしく寄り添うフレーム「JINS SCREEN FOR SLEEP(1型2種)」(6,600円)、耳にかけない設計で圧迫感を軽減したフレーム「JINS SCREEN FOR SLEEP SHORT TEMPLE(1型2種)」(6,600円)、子どもの顔に適した設計のKIDS向けフレーム「JINS SCREEN FOR SLEEP KIDS(1型2種)」(4,400円)の3型6種。(度付き対応はプラス8,800円) パッケージには、バラをイメージした心が落ち着く香りの香り袋が同梱されており、香りの面からも心地よい睡眠環境をイメージした。

ラインアップ

JINS SCREEN FOR SLEEPは、軽くて柔軟、横になっても顔にやさしく寄り添うかけ心地。頭のかたちに合わせたカーブで横になっても顔にやさしく寄り添い、シリコン製鼻パッドで肌あたりがやさしく跡が残りにくい仕様となっている。

「JINS SCREEN FOR SLEEP」(6,600円、度付き対応は+8,800円)

頭のかたちに合わせたカーブで横になっても顔にやさしく寄り添う

肌あたりがやさしく跡が残りにくいシリコン製鼻パッド

JINS SCREEN FOR SLEEP SHORT TEMPLEは、テンプルが短く耳にかけないユニークな設計で、横になっても耳への圧迫感がほとんどないという。

「JINS SCREEN FOR SLEEP SHORT TEMPLE」(6,600円、度付き対応は+8,800円)

テンプルが短く耳にかけないユニークな設計

短いテンプルがこめかみの下で優しくホールド

JINS SCREEN FOR SLEEP KIDSは、子どもの顔に最適な設計で、軽くて快適なかけ心地。耳掛け部分は調整可能でズレにくいのが特徴。

「JINS SCREEN FOR SLEEP KIDS」(4,400円、度付き対応は+8,800円)

軽量素材で子どもでもかけやすい