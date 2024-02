乃木坂46井上和「横顔がかわいすぎて！」5期生写真集『あの頃、乃木坂にいた』お気に入りカットは小川彩との2ショット

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2024年1月より、毎月1週目を担当します。2月7日(水)の放送では、2月20日(火)に発売される、乃木坂46 5期生の写真集『あの頃、乃木坂にいた』(マガジンハウス)の先行カットから、お気に入りの1枚を紹介しました。僕は、最近なぎ先生のファンになりました。そんなときに5期生の写真集が発売されることを知って、とても嬉しかったです。なので、写真集の思い出を教えてくれると嬉しいです。写真集楽しみにしてます。(16歳)井上:最近好きになってくださったということで、本当にありがとうございます! そうなんです! 私たち5期生の写真集が、今度発売されるんですけど……公式Xのほうで、「あと何日~!」っていう動画や先行カットとかが割と出たりしています。同期の小川彩ちゃん……5期生の最年少の子なんですけど、小川彩ちゃんと2人で写っているカットがすごく好きです。2人の横顔のカットがあるんですよ。右側が私で左側が小川彩ちゃんなんですけど、彩の横顔がかわいすぎて! 日が髪の毛で影になったりして、まばらに当たっているんですよ。その感じも、写真としてめっちゃ好きです。写真集は買っていただきたいんですけど……せっかく先行カットも出ているから、見ていただきたいなと思います。毎日、公式Xのほうでもいろいろ出ているので、チェックしてみてください!あらためて……私たち乃木坂46 5期生の写真集『あの頃、乃木坂にいた』は、2月20日に発売されます! このお話は3月に、実際にその写真集をもとにお話ししていこうと思うので、生徒(リスナー)のみなさんもぜひ手に取ってくださると嬉しいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/