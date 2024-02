フジテレビの動画配信サービス・FODと、CS放送・フジテレビNEXTでは、現在開催中の『欧州サッカー オランダ エールディヴィジ23/24シーズン』を、2月から独占ライブ配信・放送する。

『欧州サッカー オランダ エールディヴィジ23/24シーズン』

オランダのサッカー1部リーグ「エールディヴィジ」は、毎年8月~翌年5月にかけて開催。18のクラブチームによる2回総当たりで行われ、フェイエノールトやアヤックス、PSVなどの強豪クラブがひしめくトップディビジョンだ。

『欧州サッカー オランダ エールディヴィジ23/24シーズン』には、AFCアジアカップで日本人歴代3位タイとなる4得点をあげる大活躍をみせた“日本代表の点取り屋”フェイエノールト所属・上田綺世(25)や、同じく日本代表でAZ所属の菅原由勢(23)をはじめ、斉藤光毅(22/スパルタ ロッテルダム)、三戸舜介(21/スパルタ ロッテルダム)、小川航基(26/NEC)、佐野航大(20/NEC)ら多くの日本人が参戦している。

かつて、“怪物”と呼ばれた元ブラジル代表のロナウドや、元スウェーデン代表で昨季引退したズラタン・イブラヒモヴィッチ、今も現役のウルグアイ代表のルイス・スアレスなど多くの世界的な選手がこのリーグでの活躍を認められ、ステップアップしていった。また、日本人でも、昨季引退した元日本代表の小野伸二が、フェイエノールトに移籍し「UEFAカップ」で欧州制覇を達成したことをはじめ、本田圭佑や吉田麻也、堂安律など代表で中軸を担った選手たちが活躍していたリーグでもある。

配信・放送概要は、以下の通り。

■FOD配信

2月17日(土) 26時45分 (英語実況) フォルトゥナ シッタート vs AZ

2月18日(日) 22時30分 (英語実況) アヤックス vs NEC

2月18日(日) 24時45分 (日本語実況・解説) フェイエノールト vs RKC

2月24日(土) 29時 (日本語実況・解説) NEC vs スパルタ ロッテルダム

2月25日(日) 22時30分 (日本語実況・解説) アルメレ シティー vs フェイエノールト

2月25日(日) 24時45分 (英語実況)AZ vs アヤックス

3月2日(土) 29時 (日本語実況・解説) スパルタ ロッテルダム vs AZ

3月3日(日) 20時15分 (英語実況) アヤックス vs ユトレヒト

3月3日(日) 22時30分 (日本語実況・解説) PSV vs フェイエノールト

3月9日(土) 26時45分 (日本語実況・解説) トゥヴェンテ vs スパルタ ロッテルダム

3月10日(日) 20時15分 (日本語実況・解説) AZ vs エクセルシオール

3月10日(日) 28時 (英語実況) フェイエノールト vs ヘラクレス

3月17日(日) 20時15分 (英語実況) フォレンダム vs AZ

3月17日(日) 22時30分 (日本語実況・解説) ヘーレンフェーン vs フェイエノールト

3月17日(日) 24時45分 (英語実況) スパルタ ロッテルダム vs アヤックス

3月30日(土) 24時30分 (日本語実況・解説) NEC vs PSV

3月30日(土) 29時 (英語実況) AZ vs フィテッセ

3月31日(日) 21時30分 (日本語実況・解説) フェイエノールト vs ユトレヒト

※上記はキックオフの予定時刻。ライブ配信はキックオフ前から開始

※配信時間は予告なく変更となる場合あり

※日本語実況・解説が付く試合はCS放送(フジテレビ ONE TWO NEXT)と同じ映像のため、一部CS放送のCMが流れる

※FODプレミアム会員のみ視聴可能

■CS放送

2月18日(日) 24時35分放送開始 (24時45分試合開始・日本語実況・解説) フェイエノールトvs RKC

2月22日(木) 6時放送開始 (録画放送・英語実況)フォルトゥナ シッタートvs AZ

2月22日(木) 8時30分放送開始 (録画放送・英語実況)アヤックス vs NEC

2月24日(土) 28時50分放送開始 (29時試合開始・日本語実況・解説)NEC vs スパルタ ロッテルダム

2月25日(日) 22時20分放送開始 (22時30分試合開始・日本語実況・解説)アルメレ シティーvsフェイエノールト

2月28日(日) 27時30分放送開始 (録画放送・英語実況)AZ vs アヤックス

3月2日(土) 28時50分放送開始 (29時試合開始・日本語実況・解説)スパルタ ロッテルダム vs AZ

3月3日(日) 22時20分放送開始 (22時30分試合開始・日本語実況・解説)PSV vs フェイエノールト

3月7日(木) 27時40分放送開始 (録画放送・英語実況)アヤックス vs ユトレヒト

3月9日(土) 26時35分放送 (26時45分試合開始・日本語実況・解説)トゥヴェンテvsスパルタ ロッテルダム

3月10日(日) 20時05分放送開始 (20時15分試合開始・日本語実況・解説) AZ vs エクセルシオール

3月14日(木) 6時放送開始 (録画放送・英語実況)フェイエノールト vs ヘラクレス

3月17日(日) 22時20分放送開始 (22時30分試合開始・日本語実況・解説)ヘーレンフェーン vs フェイエノールト

3月21日(木) 27時30分放送開始 (録画放送・英語実況)フォレンダム vs AZ

3月22日(金) 6時放送開始 (録画放送・英語実況)スパルタ ロッテルダム VS アヤックス

3月30日(土) 24時20分放送開始 (24時30分試合開始・日本語実況・解説)NEC vs PSV

3月31日(日) 21時20分放送開始 (21時30分試合開始・日本語実況・解説)フェイエノールト vs ユトレヒト



※CSフジテレビNEXTを中心に放送

※3月9日(土)トゥヴェンテvsスパルタ ロッテルダムはCSフジテレビONEで放送

※放送時間は予告なく変更となる場合あり