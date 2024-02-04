TVアニメ「魔法科高校の劣等生」第3シーズンに登場する桜井水波の描き下ろしイラストと、キャラクターPVが公開された。

4月より放送開始となる「魔法科高校の劣等生」第3シーズン。司波達也と司波深雪に続き、第3弾として水波のイラストが公開された。キャラクターPVでは、安野希世乃演じる水波がこれまでの物語で見せた姿や名場面を振り返ることができる。

TVアニメ「魔法科高校の劣等生」第3シーズン

放送情報

2024年4月放送開始

放送局：TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBS、テレビ愛知

スタッフ

原作：佐島勤（電撃文庫刊）

原作イラスト：石田可奈

監督：ジミーストーン

脚本：中本宗応（ライトワークス）

キャラクターデザイン・総作画監督：石田可奈

サブキャラクターデザイン：橋本明日美

メカニック・プロップデザイン：稲田航

美術デザイン：谷内優穂

美術監督：永吉幸樹

美術：ヘッドワークス

色彩設計：小松さくら

モニターグラフィックスデザイン：南條楊輔

CG監督：町田政彌（スティミュラスイメージ）

撮影監督：廣岡岳（Nexus）

編集：木村佳史子（MAD BOX）

音響監督：本山哲

キャスティングマネージャー：鈴木久美子

音響効果：古谷友二

音楽：岩崎琢

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

司波達也：中村悠一

司波深雪：早見沙織

桜井水波：安野希世乃

九島光宣：戸谷菊之介

千葉エリカ：内山夕実

西城レオンハルト：寺島拓篤

柴田美月：佐藤聡美

吉田幹比古：田丸篤志

光井ほのか：雨宮天

北山雫：巽悠衣子

黒羽亜夜子：内田真礼

黒羽文弥：加藤英美里

七草真由美：花澤香菜

七草香澄：喜多村英梨

七草泉美：悠木碧

七宝琢磨：橘龍丸

周公瑾：遊佐浩二

九島烈：大塚芳忠

(c)2023 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校3製作委員会