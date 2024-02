乃木坂46賀喜遥香「忘れ物」「緊張」の悩みを豆まきで一掃！自己流の解決アドバイスも

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月1日(木)の放送ではリスナーから届いたメッセージを紹介し、2日後の節分にちなみ、文面にある“不安”や“悩み”という名の鬼を豆まきで追い出しました。賀喜:今日は、みんなから事前に募集していた自分自身が抱える不安や悩みなどの追い出してほしいことに関するメッセージをもとに、今から私が本気の豆まきをして、みんなにたくさんの福が来るように、いい影響を与えられるように、邪気を払っていこうと思います!賀喜:忘れ物の鬼かぁ。私も忘れ物多いんですよ……。何にも考えないで生きていると、大体忘れ物しちゃうんです。だから、絶対に明日持っていかなきゃいけない物は思い出したときにカバンの中に入れとくか、玄関に置いとくとか……あと、記憶のトリガーになるものを置いておくとか。冷蔵庫の中の物とかは置いておけないので、メモ帳に書いて置いとくとかがいいんじゃないかなって思うんですけど……どうかな?でも、これは鬼のせいなので仕方がないんです! 忘れ物の鬼のせいなので! だから私が豆を投げて鬼を追い出します!(豆を投げながら)玄関に置いとくか、カバンの中に全部入れとくか、ちゃんとしなさーい! 持ち物リスト作っときなさーい! 鬼さん、あっち行けぇー!!これで、一旦散ってくれたかな? でも、忘れ物の鬼はしぶとくて頑張っても戻ってくるので、そのたびに豆を投げましょう!賀喜:ありがとうございます! そんな、“堂々としていてキラキラしている”なんて言ってくれて~!私もめちゃめちゃ緊張しいです。発表をするときとかライブの前も、めっちゃドキドキしちゃいます。深呼吸しても収まらなかったり「もう無理だ……」って思ったときは、手のひらのツボを押しています。手のひらのド真ん中と、手首の内側の骨があるじゃないですか? そこの真ん中を押すといいっていう……緊張っていうか、心臓のドキドキが収まるツボらしくて。「ツボを押しているから大丈夫」って思うからか、収まった気がしますね。それをやっても、ダメなときはあるよね……! でも、(勇気を出して)書き込みをくれているだけで十分だと思うけど、頑張りたいんだもんね。では、全力でお豆を投げます!(豆を投げながら)大丈夫! ほら、頑張れ! もう今、緊張は下に落ちている! 私の下に緊張が落ちている!! これで、緊張は出ていきました~!賀喜:これで、みんなの悩み解決できたかな? じゃあ、ラストはラジオの前のみんなの幸せを願って豆を投げたいと思います! 鬼は外~~! 福は内~!! 今年も、みなさんにたくさんの福が来ますように!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/